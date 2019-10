Uutta tietä kehuvat Yli-Iissä kaikki – Kiimingintietä levennettiin ja tien korkeuseroja pienennettiin

Kiimingistä Yli-Iihin vievän tien pientareella erottuu rännänriepomassa lauantai-iltapäivän harmaudessa muutama vihreä läiskä: leskenlehtiä. Oulun seudulla yhtenäisen levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla kasvava leskenlehti on elävä merkki tietöistä, sillä laji leviää etenkin maansiirtojen myötä.

Maantiellä 849 ei tosin tarvita kasvitieteellisiä vihjeitä vasta valmistuneen tieremontin havaitsemiseen, sillä koko tieosuus on uutuuttaan hohtava. Vasta mullatut luiskat ovat lähes kasvittomat, asfaltti pikimustaa ja tiemaalaukset tuoreet.

– Pojat tekivät minun mielestä hyvää työtä, kiittelee yli-iiläinen kahvilanpitäjä Kaisu Anttila.

Kaisu Anttila ja Jouni Paloniemi kiittävät parantunutta näkyvyyttä pientareille. KUVA: Pekka Peura

Anttila pysyi mainiosti ajan tasalla pitkän urakan etenemisestä, sillä työmaaporukka kävi Kaisun kahvilassa säännöllisesti syömässä.

– Pojat kävivät koko kesän lounastamassa ja minä sanoin, että kun saatte hyvän ruoan, niin tehkää hyvä tie, Anttila kertoo.

Anttila kiittelee myös sitä, että työmaa työllisti monia kyläläisiä.

– 18 miestä oli enimmillään, sai siinä kuoria pottuja, Anttila muistelee.

Uuden tien kuntoa kehuu myös kahville poikkeava Jouni Paloniemi, joka kertoo ajavansa tietä muutaman kerran viikossa.

– Hyvin on raivattu tienlaitoja, ei ole enää pusikoita tiellä, Paloniemi toteaa.

– Näkyvyys on nyt paljon parempi, Anttila lisää ja kertoo tieosuudella liikkuvan paljon poroja, minkä vuoksi tienvarsien raivaukset olivat tarpeen.

– Se oli niin kauheassa kunnossa, ettei ole tosikaan, Anttila muistelee tien kuntoa ennen remonttia.

Niin kaivattu kuin tietyömaa olikin, aiheutti se kyläläisille myös ylimääräistä ajamista.

– Paljon ajettiin Iin kautta pahimpaan aikaan, Paloniemi kertoo.

Paloniemi ja Anttila muistelevat tieosuudella puhjenneen kymmeniä renkaita, kun liian suuren tilannenopeuden ja karkeiden kivien yhdistelmä osoittautui kohtalokkaaksi.

Valmiilla tiellä kyläläisiä huolettavat kuitenkin nyt todetut ylinopeudet.

– Voi että ne on hulluja ajamaan, sakkojakin siinä on jo saatu, Paloniemi päivittelee.

– Onhan se nyt niin hyvä tie, ettei ole eläissäni ollut, ammattiautoilija Esa Laamanen kiittelee remontin jälkeä.

Kiimingistä ja Yli-Iin välillä riittää pitkiä suoria tieosuuksia. KUVA: Pekka Peura

Tukkiautoa työkseen sompailevalle Laamaselle tie on tuttu, sillä hän on ajanut sitä vuosikaudet. Erityisen tyytyväinen hän on tien leventämiseen.

– Hyvin tarkkana sai olla kohtaamistilanteissa, kun kaksi täydessä kuormassa ollutta autoa kohtasivat, Laamanen muistelee vanhan tien kapeimpia paikkoja.

Puolitoista vuotta kestäneet tietyöt aiheuttivat jonkin verran hidasteita liikenteelle muun muassa kiertoteiden takia, mutta Laamasen mukaan tämä ei sanottavammin haitannut hänen työajojaan.

– Kyllä tätä ovat kiitelleet niin raskaan liikenteen ammattilaiset kuin koulukuljetusten kuskitkin, todella positiivinen homma, Laamanen kertoo monien tienkäyttäjien kokemuksista.

Puukuljetusten lisäksi tieosuudella on turvetuotannon ja maatalouden raskasta liikennettä sekä sorakuljetuksia, mutta myös paljon työmatkaliikennettä.

Myös Tannilan ja Yli-Olhavan välisen tien hiljattainen remontti paransi Laamasen mukaan alueen liikenneolosuhteita huomattavasti.