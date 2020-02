Uutistoimisto Bloombergin lähde: Nokia harkitsee yritysjärjestelyjä, yhtiön osien myyminen mahdollista – Nokia ei kommentoi

Kaikki tämä on ollut valitettavasti nähtävissä koko ajan. Eihän tuollainen johtaminen mitä Nokiassa on harrastettu voi johtaa mihinkään muuhun... kokenein henkilöstö irtisanotaan... kassan varat on tuhlattu älyttömän omien osakkeiden ostoon (yli 20 Miljardia mennyt)... Järjettömiä yritysostoja.. työlmapiiri pilattu jatkuvilla YT:llä... Innovaatiot tapettu.. Johto antaa ulkopuolisten neuvonantajien viedä itseään miten tahtoo.

Nyt olisi ne 20 Miljardia tarpeeseen niin voisi palkata tarvittaessa tuhansia insinöörejä ja tehda lisäinvestointeja korjatakseen ongelmat.... Valtavien summien tuhlaaminen omien osakkeiden ostoon on yhtä järjetöntä kuin ostaisi omia tuotteita näyttääkseen että myynti ja liikevaihto kasvaa. Kannettu vesi ei kaivossa pysy.