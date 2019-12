Uusilla ulkoilureiteillä liikkuminen vaatii sopua ja maalaisjärkeä – Oulun Iinatin ja Kempeleen Linnakankaan välille valmistuu uusia reittejä

Kaakkurin liikuntamaahan liittyvät uudet ulkoilureitit Oulun Iinatin ja Kempeleen Linnakankaan välillä valmistuvat virallisesti vasta vuoden kuluttua, mutta reittejä on saatu käyttöönottokuntoon jo nyt.

Tämä tarkoittaa sitä, että uusilla laduilla pääsee hiihtämään reilusti etuajassa.

– Työ on kesken ja esimerkiksi viitat uupuvat. Halusimme kuitenkin ottaa reitit käyttöön heti kun mahdollista, ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival Oulun liikuntapalveluista kertoo.

Pääreitti on jo valaistu ja yleensä valaisua on voinut pitää merkkinä valmiista reitistä. Osa reitinpätkistä, kuten Kaakkurin ja Metsokankaan pistot ovat valaisemattomia, mutta muuten valmiita.

Mistä siis voi tietää, milloin ja millä tavalla reiteillä voi liikkua? Puolitaival suosittelee tulkinnassa maalaisjärjen käyttöä.

– Kun reitti on ajettu tampparilla, pitäisi huomata, että se on osa virallista reitistöä. Talviaikainen kävelykielto kuntoratareiteillä on ehdoton, hän muistuttaa.

Kempeleessä maastoliikennelakia on luettu hieman toisin.

– Ladun muuta käyttöä ei voi rajoittaa, mutta ladun rikkominen on laissa kielletty. Esimerkiksi kävely, mopoilu tai ohutrenkaisella pyörällä ajaminen voivat rikkoa ladun. Tästä on keskusteltu kovasti ja keskustellaan edelleen. Voi olla, että ohjeistusta pitää täsmentää esimerkiksi Köykkyrin kisaladun osalta, Kempeleen kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka arvelee.

Kempele vastaa uuden reitin latutöistä Iinattiin asti. Oulussa pohjatyöt ovat olleet pitempään kesken, mutta koeajo on nyt tehty. Lisäksi laduntekoon tarvitaan riittävä määrä lunta.

– Jos heti vuodenvaihteen jälkeen pääsisi tekemään reittiä virallisesti. Valmista on Oulun rajalle asti ja uudesta ladusta on tykätty, Rankka kertoo.

Uusi yhteys laajentaa Kempeleen 65 kilometrin verkostoa valtavasti. Tällä hetkellä ajettua latua on viisitoista kilometriä. Erämaareitit valmistuvat kevättalvella.

Tarvetta muillekin talvisille ulkoliikuntapaikoille kuin laduille tuntuu olevan, sillä esimerkiksi maastopyöräilijät liikkuvat ympäri vuoden.

Mika Puolitaipaleen mukaan muut kuin hiihtäjät pysynevät pois ruuhkaisilta laduilta vähintäänkin itsesuojeluvaiston ansiosta.

– Luotan pyöräilijöihin eikä läskipyörillä ajamista laduilla ole hirveästi lähdetty kieltämään.

Esimerkiksi erämaareitillä Sankivaaran ja Kallioselän välillä pyöräilijät sopivat aivan erinomaisesti hiihtäjien joukkoon. Siellä erilaisille vastaantulijoille nostetaan kättä eikä heristetä nyrkkiä, Puolitaival vinkkaa.

Viime talvena Oulussa kokeiltiin muuhun kuin suksilla liikkumiseen tarkoitettuja hoidettuja talviulkoilureittejä. Niitä lanattiin esimerkiksi Toppilaan, Hietasaareen ja Nallikariin sekä Kaakkurin liikuntamaahan.

– Positiivista palautetta tuli paljon ja tämä jatkuu edelleen. Uusia kohteita kartoitetaan esimerkiksi Hiukkavaarasta, Puolitaival valaisee.

Villi moottorikelkkailu on tuottanut harmia etenkin Iinatin, Kaakkurin ja Metsokankaan alueella. Alueen ainoa virallinen ja siten luvallinen reitti lähtee Ouluntullista kohti Muhosta.

Vaikka kiusaus olisi suuri, omasta pihasta ei maastoliikennelain mukaan saa siirtyä läheisille kelkkailureiteille mitään muita väyliä pitkin.

Poliisi on tietoinen tilanteesta ja tekee maastoliikennevalvontaa.