Uusia teidennimiä ja nimenvaihdoksia Tuiraan, Raja-Taskilaan ja Lapinkankaalle

Oulun kaupungin yhdyskuntajaosto esittää teiden ja katujen nimiä kaavoitettaville alueille sekä kahta nimenmuutosta.

Oulun kaupungin yhdyskuntajaosto määritteli muutamille uusille kaduille ja teille nimet. Jotkut tieosuudet saivat ihan uuden nimen.

Asemakaavatyön kourissa olevassa Tuiranpuistossa tarvitaan nimi Koskitieltä alkavalle ajoyhteydelle, jotta tien varrella oleville rakennuksille voidaan antaa osoite ja yhtenäistää muiden puiston rakennusten osoitteita, joita ovat tällä hetkellä Kangaspolku ja Koskitie.

Esitys tien nimeksi kuuluu Tuiranpuistonpolku, koska Tuiranpuisto-nimen on toivottu säilyvän mahdollisimman paljolti alueen osoitteistossa. Polku viittaa siihen, että kyse on puiston halki kulkevasta ajoreitistä.

Toisin kuin monilla muilla kaava-alueilla, Tuiranpuistoon ei ole tarvetta luoda uutta nimistöaihetta tiestölle, koska tarve sellaiselle on vähäinen.

Asemakaavan muutoksen luonnosvaihe on menossa myös Raja-Taskilan Piispanletonpuistossa, joka sijaitsee Raja-Taskilan asuinalueen ja Letonniemen luonnonsuojelualueen välissä. Kaava-alueesta tulee pientalovaltainen korttelialue mutta alkuperäistä supistetummassa muodossa.

Siksi nimi tarvitaan vain yhdelle uudelle katuyhteydelle, puistoalueelle ja kevyen liikenteen yhteydelle, eikä alueelle tule yhtenäistä nimistöaihetta. Aiemmin alueen nimeksi oli tulossa Ranta-Taskila mutta jää nyt osaksi Raja-Taskilaa.

Katuyhteyden nimeksi jaosto esittää Taskilankujaa, koska se erkanee Taskilantieltä. Raja-Taskilan nykyiset nimet perustuvat yhtäältä meriaiheeseen, kuten kari, merimerkki, majakka tai rannikon historia. Toisaalta osa nimistä perustuu vanhoihin tilojen nimiin, joita Taskilan lisäksi ovat Rajahauta ja Piispanletto.

Puistoalueen nimeksi tullee Taskilanpuisto. Perustelujen mukaan se on olemassa oleva kaavanimi Oulunseläntien ja Taskilantien välisellä puistoalueella. Kaavassa puistoalue laajenee uuden asuinalueen ja nykyisen asuinalueen väliin.

Kevyen liikenteen väylälle esitetään nimeä Piispanletonpolku, koska se lähtee Piispanletontieltä.

Uusista nimistä voi antaa palautetta Raja-Taskilan kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana.

Sanginsuun alueella Lapinkankaalla on ollut ennestään nimeämätön tie, jolle esitetään nyt nimeä Hirsikunnaksentie. Se alkaa Vaalantiestä Savikunnaksentien alkua vastapäätä. Tien varren ainoa aktiivinen paikka on saha, jonka omistaja on toivonut turvallisuussyistä tien nimeämistä, ja hän on myös nimi-idean takana.