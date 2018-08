Uusi väitöstutkimus: Verenpaine kohoaa ja sydän kuormittuu kylmässä ympäristössä

Verenpaine kohoaa ja sydän kuormittuu kylmässä ympäristössä kohonnutta verenpainetta sairastavilla, kertoo Heidi Hintsalan uusi väitöstutkimus Oulun yliopistosta.

Sydän- ja verisuonisairastavuus ja -kuolleisuus kasvavat lämpötilan laskiessa ja ovat korkeimmillaan talvella. Esimerkiksi sydänkohtasten, aivoverenvuotojen ja -infarktien määrä kohoaa kylmässä. Kylmä ympäristö kuormittaa verenkiertoelimistöä terveillä, mutta tutkimustieto kroonisesti sairaiden osalta on puutteellista.

Väitöstutkimuksessa havaittiin verenpaineen nousevan huomattavasti kylmässä ympäristössä ja sydämen kuormittuvan kohonnutta verenpainetta sairastavilla.

Hintsalan väestöpohjainen kokeellinen väitöstutkimus arvioi verenkiertoelimistön vasteita talvivaatetetuilla kohonnutta verenpainetta sairastavilla keski-ikäisillä miehillä tavanomaisen talvella tapahtuvan kylmäaltistuksen aikana. Kylmässä systolinen verenpaine kohosi keskimäärin 20-30 mmHg. Verenpaine kohosi sekä kohonnutta verenpainetta sairastavilla että verrokkiryhmällä.

Neljänneksellä potilaista verenpaine oli jopa yli 200 mmHg. Samalla sydäntä suojaava hermoston aktiivisuus kohosi ja syke laski. Tästä huolimatta sydämen työmäärä kasvoi ja rytmihäiriöherkkyys lisääntyi kylmässä, kertoo tutkimus.

Tutkimuksessa havaittiin, että suurempi verenpaineen vaihtelu kotona liittyi voimistuneisiin vasteisiin kylmässä sairaudesta riippumatta.

TtM Heidi Hintsala väittelee Oulun yliopistosta torstaina 23.8.2018. Lääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Cardiovascular responses to cold exposure in untreated hypertension (Verenkiertoelimistön vasteet kylmäaltistukseen hoitamatonta kohonnutta verenpainetta sairastavilla). Vastaväittäjänä toimii Professor Hein A. M. Daanen (Vrije Universiteit Amsterdam) ja kustoksena dosentti Tiina M. Ikäheimo. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla salissa F101 klo 12.