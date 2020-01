Uusi tutkimus: Ajokieltoon määrätyille nuorille tarjotaan psykologikeskusteluja Oulussa

Oulussa käynnistyneessä tutkimuksessa kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa psykologin keskusteluja ajokieltoon määrättyjen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.



Keskustelun tarkoituksena on selvittää ajokieltoon johtaneita tapahtumia, siihen liittyviä tunteita, nuorten asenteita ja suhtautumista tilanteeseen. Keskustelujen avulla lisätään nuoren tietoisuutta tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Keskustelu on vapaaehtoinen.



Pelkän rangaistuksen ei ole todettu johtavan käytöksen muuttumiseen liikenteessä. Ulkomailla vastaavanlaiset ohjelmat ovat vähentäneet rikkomusten uusimista lähes puolella, ja niistä on saatu hyvää palautetta.



Nuoret ovat tieliikenneonnettomuuksissa yliedustettuina: Vaikka nuoria on väestöstä vain 12 prosenttia, joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut on nuori. Erityisesti nuorilla miehillä on muita ikäryhmiä suurempi riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana.



Tutkimuksessa ovat mukana Oulun kaupunki, Oulun poliisilaitos sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tutkimus valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, ja se on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneturvallisuuden valtionavustusta.