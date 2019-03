Uusi suositus: Kiinteistöjen ilmastointi kiinni yöksi – Oulussa toimitaan toisin

Meillä on juuri tehty se virhe, että on suljettu ilmanvaihto. Koska rakennus ei ole koskaan aivan tiivis, se johtaa painovoimaiseen ilmanvaihtumiseen. Pöly ja villakuidut yms nousevat tuloilmakanavaan ja likaavat sen. Ääni meni parilta työkaverilta ja toinen taisi saada pysyvän ongelman. Ei ole enää meillä töissä. Itse olen maalla painovoimaisesti hoidetussa talossa asunut jo 30 vuotta ja saman ajan olen pitänyt tston ikkunaa raollaan aina. Ei saisi, mutta kun ymmärtää ns liikaa terveysasioista. Maanantai aamuisin on tolkuttoman kelvoton ilma vaikka ilmanvaihto on mennyt aamuyöstä päälle. Viikonloppu on tehnyt tuhojaan. Samoin ylitöihin jäädessä on laitettava useita ikkunoita tstossa auki, jotta siellä voi olla. Klo 17 hiljenee ilmanvaihto. Olkaa tiukkoja terveydestänne!