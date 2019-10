Uusi Suomi: Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu kritisoi tasa-arvoista avioliittolakia – "Ei lapsia yhteiskuntaan synny muusta kuin miehen ja naisen välisestä suhteesta"

Niin että miespareille lapsia adoptoitavaksi. Se että lapsi on joutunut elämäntilanteeseen jossa adoptio on yksi vaihtoehto, ei tarkoita sitä etteikö lapsella olisi oikeutta päästä tasapainoiseen perheeseen jossa on sekä äidin että isän malli. Arvallako määtätään kenen kohtaloksi muodostuu viettää lapsuus miesparikodissa. Tuskin on vastuunkantajat enää paikalla kun lapsi myöhemmin ymmärryksen kasvaessa kysyy, kuka määräsi juuri minut miesparlile. Tuskin lohduttaa "tutkimukset" joissa vastaavissa oloissa kasvaneet lapset ovat "tyytyväisiä" kasvatuskotiinsa. Ovat kun eivät paremmasta ole olleet tietoisia.