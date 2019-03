Uusi S-market avaa ovensa Kaukovainiolla

Uusi S-market Kaukovainion avataan ensi torstaina. Myymälän pinta-ala on tuplaantunut aikaisemmasta, tuotevalikoimassa on otettu huomioon erityisesti alueen asukkaiden toiveet lähiruuan ja erikoisruokavaliotuotteiden suhteen. Uudessa myymälässä on myös asukkaiden toivoma paistopisto.

Jo liikerakennuksen suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon uudet energiaratkaisut, kuten uudet kylmäjärjestelmät, lauhdelämmön kierrättäminen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käyttö. Rakennuksen energiakulut pienenevät jopa puoleen vastaavan kokoisesta kaupan yksiköstä.

Kaukovainiolla saman katon alta löytyvät myös Veikkaus, Ray, Nosto-automaatti sekä Lehtipisteen pakettiautomaatti. Lisäksi samassa kiinteistössä avautuu apteekki 18. maaliskuuta. Toiseen liiketilaan tuleva yritys ilmoitetaan myöhemmin