Uusi koulurakennus antaa oppimiseen vaihtoehtoja – Limingan Ojanperän koulun tilat ovat muunneltavia ja monikäyttöisiä

On se hyvä että ees rehtori on onnellinen kun taas osa lapsista jotka sitä koulua nyt joutuvat käymään olisivat mieluummin olleet vanhoissa kyläkouluissaan. Koulu kun on lähtökohtaisesti liian pieni, välitunnit tuppaavat menemään jonottaessa leikkipaikoille ja koulupäivät kuljetusten vähyyden takia venyvät osalla kovin pitkiksi. Kyläkouluille sentään pääsi pyörällä ja vaikkei pihoilla mitään erikoisia kiipeilytelineitä ollutkaan muutaman puun lisäksi ei kenenkään tarvinnut jonottaa tekemistä löytääkseen. Tilaa oli liikkua ja touhuta välituntien ajan jokaisella...