Uudenvuoden yötä vietetään Oulun alueella pakkasessa selkeän yötaivaan alla – viikon mittaan sää sahaa plusasteiden, vesisateen ja pakkasten välillä

Vuoden 2019 viimeisiä ja vuoden 2020 ensimmäisiä päiviä vietetään Oulun seudulla edestakaisin sahaavan sään merkeissä.

– Aika lailla ylös alas mennään. Vuorotellen on lauhaa ja pakkasia, kertoo päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.

Vuoden viimeistä maanantaita vietetään auringon pilkahdellessa ja muutaman plusasteen lämpötilassa yöllisten sateiden väistyessä lännen puoleisen kuivemman virtauksen työntämänä.

Uudenvuoden aattona tiistaina lämpötila humpsahtaa laskusuuntaan, ja vuoden viimeinen päivä on kirkas ja poutainen.

– Aurinkokin jälleen näyttäytyy, ja pakkasta on Oulun alueella noin 5-10 astetta. Sisämaassa pakkanen voi kiristyä yli kymmeneenkin asteeseen, Punkka kertoo.

Uudenvuoden yön juhlintaa varten on syytä pukeutua lämpimästi, sillä tiedossa on pakkasyö, ja kylmän purevuutta lisää myös kohtalainen tuuli, Punkka sanoo.

– Ilotulitusten näkemisen kannalta on suotuisa sää, pilviä on niukasti ja on laajasti selkeää.

Vuoristorata jatkuu heti vuoden ensimmäisenä päivänä, sillä keskiviikkona sää lähtee taas lauhtumaan. Oulun seudulla pilvistyy ja taivaalta voi tulla lunta, joka saattaa kääntyä myöhemmin tihku- ja vesisateeksi.

– Illalla ollaan jo 2-3 astetta plussalla.

Myös torstaina pysytellään plussan puolella, ja aurinko voi pilkistellä. Hyvin heikot sateet ovat Oulun alueella päivän aikana mahdollisia.

Ensi viikonlopun aikana sää alkaa jälleen viilentyä talvisemmaksi. Viimeistään sunnuntaina ollaan jo pakkasen puolella, Punkka ennustaa.

