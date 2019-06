Uuden Oulun yleiskaava viimein lainvoimaiseksi, valituksesta jo kolmisen vuotta – kaupunkialueelle osoitettu raitiotie

Uuden Oulun yleiskaavasta on tullut lainvoimaiseksi.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 18.4.2016, ja päätöksestä valitettiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 18.5.2018, eikä korkein hallinto-oikeus päätöksellään 23.5.2019 antanut valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Yleiskaava kuulutetaan siten voimaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa.

Uuden Oulun yleiskaava on strateginen maankäytön suunnitelma koko Oulun kaupungin alueelle.

Yleiskaavan päätavoitteet ovat elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset. Yleiskaavalla on luotu mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja erilaisten yritysten sijoittumiselle sekä asumiselle.

Yleiskaavassa on muun muassa keskeiselle kaupunkialueelle osoitettu kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, jonka ensimmäisen vaiheen kaavarunko on jo laadittu Alppilan bulevardille. Linnanmaan opiskelukampus sekä Kontinkankaan hyvinvointikampus on osoitettu uudenlaisella merkinnällä: innovaatiokampus, mikä korostaa näiden alueiden roolia ja mahdollisuuksia.