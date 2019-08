Uuden Mannerheiminpuiston valot syttyvät lauantaina – puisto töhrittiin jo ennen avajaisia

Mannerheiminpuisto sai peruskorjauksessa avaramman ilmeen.

Vasta remontoitu Mannerheiminpuisto viettää avajaisiaan ensi lauantaina. Rakennustyöt ovat valmiit, ja alueella tehdään enää viimeistelytöitä.

Puisto on ollut peruskorjauksessa viime vuoden elokuusta saakka, ja alue on uudistunut lähes kokonaan.

Ennen puiston keskiosaa hallinnut vesiallas on korvattu kiveyksen pinnasta nousevilla vesisuihkuilla. Puistossa sijaitsevat Oulun ensimmäiset julkiset vessat, ja vanhat pensaikot on korvattu laatoituksella ja istumapaikoilla. Puiston ilme on avara ja moderni, ilman ihmisiä jopa hieman autio.

Entisestä Mannerheiminpuistosta muistuttaa vielä vanhalla paikallaan seisova Vapaudenpatsas.

Vaikka puisto on edelleen aidattu, se on kerennyt kohdata ilkivaltaa. Wc-rakennuksen seinä, tietotaulut ja roskikset on jo töhritty.

Kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista lupaa, että töhryt siivotaan pois ennen avajaisia.

Mannerheiminpuiston remontilla puistosta tehtiin ympärivuotinen tapahtumapuisto. Pulkkinen kertoo, että puistossa on hyvät puitteet järjestää tulevaisuudessa pienimuotoisia tapahtumia.

– Siivouspäivä, kirppikset, ehkäpä joulutori. Myös pienten konserttien järjestäminen on mahdollista, Pulkkinen luettelee.

Mitään tulevia tapahtumia ei kuitenkaan ole lyöty vielä lukkoon.

Mannerheiminpuistoa ei ole vielä edes avattu, mutta se joutui jo ilkivallan kohteeksi. Puiston pintoja on töhritty wc-rakennuksen seiniä myöten. KUVA: Tiina Wallin

Puiston rakenteisiin on sijoitettu tapahtumien järjestämistä helpottavaa tekniikkaa. Puiston valaisinpylväistä on saatavilla sähköä ja osasta pylväistä löytyy äänentoistolaitteet erilaisiin tapahtumiin.

Puiston pylväät toimivat myös tyylikkään tunnelmavalaisun luonnissa. Pylväiden väliin asetetut värivaloa tuikkivat köynnökset herättävät mielikuvan sirkusteltasta.

Mannerheiminpuisto kannustaa oululaisia ottamaan kaupungin julkiset tilat haltuun tapahtumien ulkopuolellakin. Puistossa on pieni hiekkapintainen kenttä, joka on tarkoitettu pihapeleihin kuten mölkkyyn tai petankkiin.Lisäksi alueelle on asennettu pöytätennis- ja shakkipöydät.

Välineitä voi lainata pääkirjastosta kirjastokortilla, tai tuoda omat.

Mannerheiminpuisto uudistaa ilmettään vielä lisää ensi keväänä, kun puiston kivisen harmaaksi moitittu ilme vehreytyy. Puistoon istutetaan nelisenkymmentä puuta, joille löytyy jo paikat esimerkiksi puistoa hallitsevan kaaren ympäriltä.

Lisäksi puistoon kaavailtu jäätelökioskin ja puistokahvilan toimijat kilpailutetaan talven aikana, ja Mannerheiminpuistossa pääsee herkuttelemaan ensi kesänä.

Lauantain avajaisohjelma ja venetsialaiset alkavat iltapäivällä kolmesta eteenpäin. Avajaisissa on ohjelmaa koko perheelle. Luvassa on muun muassa musiikkia ja tanssia sekä myyntikojuja, joista saa ostettua sadonkorjuuteemaisia herkkuja. Ilta päättyy ilotulituksiin kauppatorilla puoli yhdeltätoista.