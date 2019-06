Uuden ajan autoilun puitteet paranevat myös pohjoisessa – Ouluun avattiin kaksi uutta kaasutankkausasemaa

Kaasupistooli paikoilleen tankin venttiiliin ja kahva oikeaan asentoon. Tämän jälkeen tankkaaja irrottaa otteen tankkauspistoolista ja käynnistää kaasun tulon vihreästä painikkeesta. Tankkauksen ajan autoilijan kädet ovat vapaat.

Ouluun avatut kaksi kaasutankkausasemaa ovat energiayhtiö Gasumin toistaiseksi pohjoisimmat tankkauspisteet. Limingantullin asemalla voi tankata henkilöautoihin polttoaineeksi sopivaa paineistettua maa- ja biokaasua. Paineistettu kaasu soveltuu myös jakelu- ja jäteautoihin sekä busseihin. Raskaan liikenteen kaasutankkausasema sijaitsee Äimärautiolla. Raskaan liikenteen ajoneuvoihin tankataan nesteytettyä maa- ja biokaasua.

Yksi kilo kaasua vastaa 1,56 litraa bensiiniä ja 1,39 litraa dieseliä. Tankkausasemalla bio- ja maakaasun hinta ilmoitetaan vertailuhintana bensiinilitralle. Tämä auttaa bensan hintoihin tottuneita kuluttajia vertaamaan kaasun hintaa. Kaasuautoihin voi tankata sekä biokaasua että maakaasua. Tällä hetkellä maakaasu on jonkin verran edullisempaa.

Kaasuasemien rakentaminen on ollut mittava investointi, jota Gasumin liikenneyksikön johtaja Jukka Metsälä kuvaa miljoonaluokan projektiksi. EU:n rahoitus kattoi noin 20 prosenttia rakentamisen kuluista. Gasum Oy:llä on tällä hetkellä useita suunnitteilla olevia kaasuasemia Suomeen.

Kysyntä on ollut kasvussa

Oulun Ruskossa on toiminut Kiertokaari Oy:n omistama biokaasun tankkausasema vuodesta 2017 alkaen. Biokaasu tulee Gasumin biokaasulaitokselta. Kiertokaaren kehittämispäällikkö Jari Kangasniemen mukaan alkuvuoden keskimääräinen myynti on ollut 18 000 kiloa kuukaudessa, mikä vastaa noin 25 000 bensalitraa. Toukokuu oli ensimmäinen kuukausi aseman avaamisen jälkeen, jolloin myynnin määrä on laskenut.

– Siihen asti myynti nousi koko ajan, Kangasniemi sanoo.

Biokaasu tuotetaan Ruskossa

Kaikkien kolmen Oulussa toimivan aseman jakelema biokaasu tuotetaan Ruskossa Gasumin biokaasulaitoksella. Biokaasu valmistetaan mädättämällä biojätteestä, jätevesilietteistä ja teollisuuden sivuvirroista. Gasumin biokaasulaitos tuottaa tällä hetkellä noin 3000 henkilöauton vuotuisen energiankulutuksen verran kaasua.

– Tällä hetkellä biokaasulaitoksen kapasiteetti riittää hyvin alueen tarpeisiin, arvioi Jukka Metsälä.

Tarvittaessa Ruskon kaasulaitosta voisi laajentaa. Oulun seudulla parhaiten hyödynnettävissä ovat biojäte ja teollisuuden sivuvirrat. Jukka Metsälän mukaan noin 35 prosenttia biojätteestä menee sekajätteen seassa poltettavaksi.

Tällä hetkellä Oulun alueella on noin sata kaasuautoa. Koko Suomeen oli tämän vuoden maaliskuussa rekisteröity vajaat 4000 kaasuautoa. Määrä on noussut kohtuullisen nopeasti. Lisäksi kaasulla toimii ainakin kaksi jäteautoa ja viisi taksia. Myös Oulun joukkoliikenne on ottamassa käyttöön neljä kaasulla toimivaa linja-autoa.

– Bussit tulevat käyttöön linjalle 10, sanoo Oulun joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Rauno Hämeenniemi.

Linja 10 liikennöi Koskelaan ja Heikinharjuun.