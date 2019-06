Uudelleen Oulun yliopiston rehtoriksi valittu Jouko Niinimäki tulevasta kaudestaan: "Suurin haaste on, että mistä kasvuun saadaan rahat"

Vai on Oulun yliopisto "jäänyt turhan pieneksi..." Aika erikoista puhetta mieheltä, jonka aikana Oulun yliopiston perustutkimusta ja monialaisuutta on tarkoituksella supistettu, Eläinmuseo - maailman pohjoisin eläintieteellinen kokelma - on tuhottu ja olemassa olevia resursseja vain keskitetty voimakkaammin tietyille valituille aloille. Se, mitä Oulun yliopisto on "jäänyt", on vaille asiantuntevaa, sivistynyttä ja laajakatseista johtamista, jonka seurauksena sen koko niin opiskelijamäärissä kuin valtakunnallisessa painoarvossa ovat pienentyneet. Kaikki tämä siis nykyisen rehtorin toimiaikana. Tulevaisuus ei liene yhtään sen ruusuisempi.