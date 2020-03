Uudella linjauksella Oulussa vain vähäisiä vaikutuksia oppilasmääriin – lisäystä lähiopetuksen määrään tullut maanantaina 120–130 oppilaan verran

Hallituksen perjantainen päätös tarjota lähiopetusta kaikille sitä haluaville 1.–3.-luokkalaisille ei näytä suuresti vaikuttaneen Oulun lähiopetuksen oppilasmääriin. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrä oli viime viikollakin kaupungissa maltillinen, eikä määrä ole tästä paljoa kasvanut.

– Ennen hallituksen perjantaista muutosta kouluissamme oli 400–500 1.–3.-luokkalaista. Kasvu on ollut yllättävänkin tasaista ja lisäystä lähiopetuksen määrään on tullut maanantaina 120–130 oppilaan verran.

Penttilän mukaan koulujen rehtorit laittoivat perheisiin Wilma-kyselyä heti perjantaina ja viesteistä pystyi heti päättelemään, että kovin suurta ryntäystä muutos ei tule aiheuttamaan.

– Pääministerin ulostulo asian suhteen lienee myös omalta osaltaan vaikuttanut tähän, Penttilä kertoo.

Osa oppilaiden vanhemmista toteuttaa Penttilän mukaan niin sanottua hybridimallia, jossa työskennellään tilanteesta riippuen välillä etänä ja välillä työpaikalla.

1.–3.-luokkien oppilaita on Oulussa 7500. Lähiopetuksen piirissä on tällä hetkellä maksimissaan 600 oppilasta, joista heistäkin osa on erityisoppilaita, jotka saattavat olla muilta luokka-asteilta.

Yksittäiset koulut ja asuinalueet eivät erotu toisistaan lähiopetuksen oppilasmäärissä, vaan luvut ovat pysyneet joka puolella tasaisina.

– Yksittäisissä kouluissa, joissa oppilaita on vain kourallinen, joudutaan nyt kuitenkin miettimään, onko yksittäisille oppilaille järkevää pitää lähiopetusta, Penttilä kertoo.