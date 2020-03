Useita liikennevaloja pimeni Oulussa – suurin osa toimimattomista valoista keskustassa

Useita liikennevaloja on ollut poissa käytöstä Oulussa tiistaiaamuna tietoliikenneverkossa ilmenneen häiriön takia.

Suurin osa toimimattomista liikennevaloista on sijainnut keskustan alueella. Myös Kainuuntiellä useita valoja on ollut pimeänä. Lisäksi yksittäisiä häiriöitä on havaittu myös muualla Oulussa.

Kello kahdeksan jälkeen aamulla toimimattomia valoja oli kymmenkunta.

– Homma saadaan kuntoon lähituntien aikana, Oulun Energian liikennevalopäivystyksestä kerrotaan.

Pidempiaikaista häiriötä on odotettavissa Kainuuntien ja Ratakadun risteyksessä. Kyseisissä valoissa on palanut lamppuja, jotka joudutaan vaihtamaan. Paikalle on järjestetty liikenteenohjaus.

Muut liikennevalot saadaan toimimaan melko nopeasti sitä mukaan, kun korjaajat pääsevät paikan päälle.

Ongelmat tietoliikenneverkossa alkoivat noin kuuden aikaan aamulla.

– Ensin pitää saada valot toimimaan ja sen jälkeen selvitetään mistä vika johtuu.

Liikennevalopäivystyksen mukaan vastaavat laajat häiriöt ovat harvinaisia. Oulussa sattui vastaavanlainen tapaus vuonna 2013, kun kaupungista pimeni yhteensä noin 40 liikennevalot.