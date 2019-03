Useat kaupungit muuttavat betoniporsaita koristeellisemmiksi, Oulussa niistä on luovuttu kokonaan

Perinteisiä betoniporsaita on useissa kaupungeissa pyritty muuttamaan koristeellisemmiksi. Viimeisimpänä Järvenpään kaupunki on päättänyt korvata tavanomaiset puna-keltaraitaiset betoniporsaat joutsenta muistuttavilla betoniesteillä.

Oulussa betoniporsaiden käytöstä on luovuttu viimeisen kymmenen vuoden aikana käytännössä kokonaan. Tällä hetkellä niitä on ainoastaan keskustan poliisiaseman edessä.

– Läpiajamisen estämiseen tarkoitetut betoniporsaat on poistettu, Oulun kaupungin kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää toteaa.

Yksi syy betoniporsaista luopumiseen on se, että ne haittaavat kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa. Toinen syy on liikenneturvallisuuden vaarantuminen: kevyenliikenteen väylille asetetettuihin esteissä on vaarana, että joku törmää niihin. Betoniporsaita on korvattu useissa paikoissa ajonestoporteilla.

– Portti on siinä mielessä parempi vaihtoehto, että pyörätiet pystytään auraamaan ja hiekoittamaan yhtäjaksoisesti. Aiemmin betoniporsaiden kohdalle kertyi lumikasoja. Tämä ei ollut esteettömyyden kannalta hyvä ratkaisu, Mäenpää kertoo.

Porttien ongelma on kuitenkin se, että autoilijat pystyvät halutessaan avaamaan ne. Portteja on myös rikottu.

– Sammaltiellä oleva portti hajoaa säännöllisesti. Joku on selvästi sitä mieltä, että se haittaa liikaa luvatonta autoilua pyörätiellä. Yleisesti ottaen minulla on kuitenkin sellainen käsitys, että niitä on toivottu enemmän kuin mitä on pystytty asentamaan, Mäenpää sanoo.

Vaikka betoniporsaat ovatkin hävinneet kevyen liikenteen väyliltä, keskustaan asennetut ajoesteet ovat sen sijaan tulleet jäädäkseen. Viime kesänä muun muassa Rotuaarille tuotiin metallisia kukkalaatikoita, joiden ensisijainen tarkoitus on parantaa turvallisuutta.

– Niiden avulla ollaan pyritty luomaan perusratkaisu, jonka pohjalta yleisötapahtumien yhteydessä voidaan helposti parantaa turvallisuustasoa, Oulun kaupungin riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas kertoo.