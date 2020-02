Lauantaina Nallikarissa katseltiin kansainvälistä lumiveistoskilpailua Snow Fest -veistospuistossa.

Upeat lumiveistokset ilahduttivat lapsiperheitä harmaasta säästä huolimatta – "Minä äänestän tuota, koska se muistuttaa ihan Oreo-keksiä"

Pikkuinen vesisade vihmoo lauantaina Nallikarin Snow Fest -veistospuistoaluetta, ja vesi loiskuu kenkien alla jäätikkäisellä pinnalla. Sää siis ei ole kovin suosiollinen lauantain jääveistostapahtumalle, mutta silti alueelle virtaa tasaisesti hyväntuulisia lapsiperheitä.

– Hienoilta veistokset näyttävät. Tietysti vähän surullisesti yhdeltäkin veistokselta on korva vähän päässyt hajoamaan. On vaikuttavaa, että näin vähäisen lumen talvena näitä on saatu tänne aikaan, sanoo tyttärensä, 4-vuotiaan Sikrin kanssa tapahtumaan tullut oululainen Sanna Aitto-oja.

Lauantaina Nallikarissa Snow Art Parkiksi nimetyssä veistospuistossa pidettävä tapahtuma on kansainvälinen lumenveistotapahtuma, joka on koonnut veistäjiä ympäri maailman Ouluun täksi viikoksi. Saksasta, Tsekistä, Valko-Venäjältä, Puolasta, Ukrainasta, Venäjältä, Meksikosta ja tietysti Suomesta tulleiden joukkueiden yhdeksän teosta ovat arvioitavina ja äänestettävinä.

– Minä luulen, että äänestän tuota, koska se muistuttaa ihan Oreo-keksiä, sanoo kahdeksanvuotias Julia Lämsä ja osoittaa meksikolaisen joukkueen tekemää Solar Stone and The Serpent -veistosta.

Katso kuvagalleria tapahtumasta täältä.

Hän on tullut tapahtumaan Iistä äitinsä Kaisa Lämsän, siskonsa Olivian, 8, ja veljensä Joonan, 11, kanssa.

– Mielenkiinnosta lähdettiin katsomaan tällaista ensimmäistä kertaa. Sääkään ei hirveästi menoa hidasta. Kun kotoa lähdettiin, satoi kovasti vettä, mutta täällä on parempi ilma, Kaisa Lämsä sanoo.

Tushar Mali (vas.), Rajesh Meti ja Umeshchandra Joshi Intiasta paikasta Pune, Maharahstra. KUVA: Antti Ervasti

Intialaiset Tushar Mali, Rajesh Meti ja Umeshchandra Joshi ovat työmatkalla Oulussa ja kuulivat veistostapahtumasta oululaisilta tuttaviltaan haluten pistäytyä katsomassa.

– Ovathan nämä hienon näköisiä teoksia. Vaikea käsittää, miten nämä on voitu tehdä, Mali sanoo.

Nallikarin talvikylän päällikkö Kalle Komulainen kertoo yllättyneensä, että lauantaina väkeä tuli lopulta mukavan paljon ankeasta säästä huolimatta.

– Eipä se ole tuntunut paljon lapsiperheitä haittaavan. Ainakin lämmintä on, jos ei muuta. Totta kai vähän harmittaa, että kisan suorituspaikat eivät ole niin lumisia kuin olisimme halunneet. Toisaalta veistokset on tehty märkään lumeen, eivätkä ne ole sulaneet yhtä helposti kuin kuivemmasta lumesta veistetyt olisivat, Hän pohtii.

Lauantaina lumiveistokset vielä valaistaan yhteistyössä Lumo Light Festivalin kanssa kello 18.30–24, ja valot syttyvät myös sunnuntai-illaksi kello 17.30-21.30.

Päätöstilaisuus pidetään veistospuistossa sunnuntaina klo 12, jolloin myös palkitaan yleisön parhaaksi äänestetty teos.