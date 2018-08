Unicef-nukkejen avulla autetaan maailman lapsia – Oulun vapaaehtoisten tekemiä nukkeja myydään myös ulkomaille

Auttaa voi myös käsitöillä. Oulun vapaaehtoisten tekemiä Unicef-nukkeja on myyty ulkomaita myöten.

Auttaa voi myös ilman rahaa. Unicefin Oulun vapaaehtoiset keräävät varoja toimintaan myymällä koristenukkeja.

Mistään turhista koriste-esineistä ei kuitenkaan ole kyse, vaan myydyillä nukeilla kerätään varoja rokotteisiin sekä muuhun lasten terveyttä, koulutusta ja suojelua edistävään työhön.

– Ihmiset eivät aina tiedosta miten paljon pienellä rahalla saa, Unicefin Oulun vapaaehtoisten varapuheenjohtaja sekä nukkevastaava Seija Junnonaho miettii.

Yhden nuken hinta alkaa 25 eurosta. Sillä saisi esimerkiksi 140 annosta poliorokotetta tai 6 250 vedenpuhdistustablettia, jolla saadaan jopa 25 000 litraa puhdasta vettä.

Vapaaehtoisten ryhmä oli Oulussa jo välillä hiipumassa, mutta vuonna 2015 toimintaa viriteltiin uudestaan.

– Ystävissäni oli paljon käsityöharrastajia. Aloitimme taloyhtiöni kellarista, Junnonaho kertoo.

Enää ryhmä ei kokoonnu kellarissa, vaan nukkeja tehdään porukalla Aleksinkulmassa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Syksyllä nukkeja on mahdollista päästä tekemään Oulu-opistossa, missä järjestetään Unicef-nukke-kurssi. Kurssilla tehdyn nuken maksu menee lyhentämättömänä Unicefin toimintaan.

Yksin nuken valmistukseen saisi kulumaan helposti kahdeksankin tuntia, mutta ryhmässä nukke valmistuu sukkelaan.

Nukkeryhmä työskentelee hyvin yhteen, joten nukkeja valmistuu heidän käsissään kuin liukuhihnalta.

– Meillä kaikilla on omat roolimme. Osa voi ommella ja osa taas täyttää nukkeja, Junnonaho kehuu.

Riitta Risto tarttuu ryhmässä useimmiten tussiin ja piirtää kasvoja, Salme Juntunen useimmiten viihtyy myyntipöydän takana.

– Käsitöiden tekeminen on hyvä vastapaino töille. Tykkään tehdä käsitöitä, etenkin kun tiedän että näistä saatavat tulot menevät tarpeeseen. Suomikin on saanut apua Unicefilta, joten meilläkin on hyvä auttaa muita, Kristiina Nurkkala kertoo.

Nuket tehdään lahjoituksena saaduista puhtaista kierrätysmateriaaleista. Junnonahon mukaan ryhmä on saanut lahjoituksia niin hyvin, että ongelmaksi on tulossa riittävän säilytystilan löytäminen.

– Säilytystila alkaa olla vähissä, nurkat ja kaapit ovat täynnä, hän naurahtaa.

Materiaalit kuluvat kuitenkin nopsaan nukkeja tehdessä, sillä jo pelkästään nuken vartaloon kangasta menee puoli metriä.

Vapaaehtoiset tekevät muitakin käsitöitä, mutta nukkejen suosio on Junnonahon mukaan kasvamassa.

Viime vuonna nukkeryhmä sai nukeista noin 3 500 euron tuoton.

Eri kansallisuuksia edustavien nukkejen lisäksi ryhmä valmistaa tilausnukkeja esimerkiksi syntymäpäivälahjaksi. Ryhmä on valmistanut esimerkiksi ylioppilaita, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja ballerinan ja siivoojan.

Ryhmä panostaa myös nukkejen rekvisiittaan, lintubongarilla roikkuu kaulassa kiikarit ja lääkärillä stetoskooppi.

Oulusta on tilattu nukkeja ulkomaita myöten. Pellavapäisiä Suomi-nukkeja on ostettu esimerkiksi suurlähettiläille, mutta myös presidenttiparille on ostettu Oulun vapaaehtoisilta Suomi-nuket.

– Monet myös ostavat nukkea ulkomailla asuville sukulaisille tai tuttaville, Junnonaho kertoo.

Unicef Oulun vapaaehtoisten UNICEF-nukke voi pelastaa lapsen elämän -näyttely on esillä Oulun pääkirjaston ala-aulan vitriineissä 15.8. saakka.