Uniapnean ylipainehengityshoitoon jonottavien potilaiden määrä on taas kasvanut merkittävästi Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) tänä vuonna.

Hoitojonossa on nyt 630 potilasta, joista 82 on jonottanut kauemmin kuin kuusi kuukautta eli yli lain määräämän hoitotakuuajan. Vuosi sitten ylipainehengityshoitoon jonotti noin 300 potilasta.

– Lähetteiden määrä on kasvanut sadoilla viime vuodesta, mutta olemme silti paremmassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Hoitojonoa saatiin jo lyhennettyä aika merkittävästi viime syksynä ja keväänä, OYSin keuhkopoliklinikan osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro sanoo.

– Jonoja puretaan edelleen lisätöillä ainakin tämä syksy, ja lokakuusta alkaen sitä koetetaan tehdä enemmän myös varsinaisella työajalla.

Mäkitaron mukaan tavoitteena on, että uniapneapotilaat joutuisivat odottamaan hoidon aloitusta enintään 2–3 kuukautta. Tällä hetkellä normaali jonotusaika on vielä 5–6 kuukautta.

Viime kuukausina hoitojonon purkamista on hidastanut hengityshoitovälinelainaamon kahden työntekijän yllättävä poissaolo kesäkuusta lähtien.

– Ennakoimaton henkilöstövaje aiheutti ongelmia kesän aikana. Lainaamo on kuitenkin toiminut esimiesten avulla, ja keuhkopoliklinikka on huolehtinut osan hoidon aloituksista, Mäkitaro kertoo.

– Nyt syyskuussa sinne on saatu rekrytoitua väliaikaiset työntekijät. Näyttää siltä, että lokakuussa aletaan taas päästä normaalivauhtiin ja -tilanteeseen päiväaikaisessa toiminnassa.

Uniapnean hoitopolkua on OYSissa jo uudistettu monin tavoin. Käyttöön on otettu esimerkiksi uusien uniapneapotilaiden ryhmäohjauksia ja CPAP-ylipainehengityshoidon (Continuous Positivie Airway Pressure) systemaattinen etäseuranta.

– Prosessia on suoraviivaistettu, jotta niukat resurssit saadaan mahdollisimman hyvään käyttöön. Aikaisemmin hoidonaloitusaikoja on ollut 14 viikossa, nyt tavoitteena on 25 aloitusta viikossa, Mäkitaro kertoo.

– Keskitymme erityisesti niihin potilaisiin, joilla on ongelmia hoidon kanssa. Etäseurannan ansiosta kaikkien ei tarvitse käydä välillä vastaanotolla, jos kaikki näyttää sujuvan hyvin.

Mäkitaron mukaan CPAP-laitteista ei ole pulaa.

– Niitä on hyvin saatavilla, kunhan vain ehditään antaa potilaille riittävä käyttökoulutus.