Ullakkojen rakentaminen on Oulussa harvinaista, mutta Radisson saa remontin jälkeen hotellihuoneita myös ullakkokerrokseen – "Upea näkymä sieltä torille ja yli kaupungin"

Lisätilojen ja ullakkojen rakentaminen on Oulussa harvinaista. Taloyhtiö saattaa kiinnostua, jos lisätiloilla voi rahoittaa kuluja.

Radisson Blu Hotel ottaa kuluvana kesänä alkaneen täyssaneerauksen myötä parempaan käyttöön sekä rakennuksen ullakon että kellarin Oulussa. Ullakosta muokataan uusi, kahdeksas kerros, jonne sijoittuu myös hotellihuoneita.

Oulun Rakennusvalvonnan johtajan Pekka Seppälän mukaan ullakoista ei liene muodostunut rakennusliikkeille kovinkaan kannattavaa bisnestä.

– Ullakkorakentamista ei kovin paljon tehdä.

Arkkijussi Oy:n eli arkkitehti Juha Paanasen piirustuksista käy ilmi, että Radisson Blu -hotellin yläkerrokseen rakennetaan torin puolelle saunakabinetti sekä puolenkymmentä saunallista huonetta.

Hotellinjohtaja Tarja Karvola luonnehtii kahdeksanteen kerrokseen kaavailtua ikkunarivistöä kevyen lasiseksi.

– Se antaa tietynlaisen säväyksen. Itsellä on se fiilis, että se on mansikka kermakakun päällä. Upea näkymä sieltä torille ja yli kaupungin.

Myös hotellin logo on määrä nostaa ylemmäs: kattoritilälle, jonka taakse piilotetaan talotekniikkaa.

Ullakkokerroksen varastotilat siirretään kellarikerrokseen.

– Onhan se hölmöä, että meillä on lämmintä varastotilaa talon parhaalla paikalla, Karvola sanoo.

Maan alle kellarikerrokseen sijoittuvat myös väestönsuojat sekä modernit kokoontumistilat.

– Ei perinteistä kokoustilaa, vaan luovuutta edistävää ilmapiiriä. Maailmalla on tätä paljon.

Ullakkorakentaminen voi vaatia asemakaavamuutosta

Oulussa rakennetaan Seppälän mukaan ennemmin lisäkerros kuin muokataan ullakkoa.

Tilanne on siis hieman eri kuin Helsingissä. Syynä lienee sekin, että Oulussa on vähän vanhoja rakennuksia, joissa olisi käyttökelpoinen ullakko.

Ullakolle on toki rakennettu vuosien mittaan isojakin tiloja. De Gamlas Hem esimerkiksi on ottanut ullakon aktiivikäyttöön rakentamalla sinne ravintolan.

Myös Arina on rakentanut jo useampi vuosi sitten juhlatilan keskustan vanhan paloaseman ullakolle. Kauppahallissa taas tullaan ullakolle keskittämään tekniset tilat.

Jos rakennusoikeus on käytetty, vaatii ullakkorakentaminen asemakaavamuutosta. Näin on tehty Radissonkin osalta. Lisäkerroksia ja ullakkorakentamista on ohjeistettu Oulussa 2009.

– Kaavan muutos on pääsääntö, Seppälä toteaa.

Jos katto pysyy 45 asteen kulmassa eli toimitaan vanhan katon alla, kaavoitus voi Seppälän mukaan harkita poikkeamista. Näin on tehty kauppahallin kohdalla.

Kaavoitusarkkitehti Jere Klamin mukaan lisärakentamisesta kysellään Oulussa ehkä kerran tai pari vuodessa. Hän nostaa esiin muutaman toteutuksen keskustasta.

OP:n kiinteistöön Otto Karhin puiston kulmassa esimerkiksi on rakennettu uusi kerros.

– Siihen on tehty yksi sisäänvedetty, mielestäni onnistunut lisäkerros rakennuksen päälle, Klami kertoo.

Varsinaisia asuntoja rakennetaan katonrajaan harvakseltaan. Esimerkiksi Hallituskatu 25:ssä on asuntoyhtiössä rakennettu päälle yksi uusi sisäänvedetty kerros.

– Sekin on ollut jo jokusen vuoden.

Klamin mukaan täydennysrakentamiseen saatetaan päätyä, jos taloyhtiöllä on edessä peruskorjaus.

– Uusien asuntojen rakentamisella voidaan rahoittaa rakennukseen tulevia korjauksia. Välttämättä ei siis panna rahoiksi, vaan rahoille on akuuttia käyttöä, Klami toteaa.