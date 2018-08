Uimarannan pelastusvenettä saa käyttää vain hätätapauksessa – luvattoman käytön vuoksi veneitä on ajelehtinut voimalaitokselle saakka

Poliisi on silminnäkijähavaintojen mukaan puuttunut tänä kesänä Tuiran uimarannalla ainakin kerran tilanteeseen, jossa uimarannan pelastusveneellä on lähdetty asiaankuulumattomalle souturetkelle. Lisäksi silminnäkijät ovat kesällä muutaman kerran todistaneet pelastusveneellä soutelua, johon kukaan ei ole puuttunut. Rantojen pelastusveneet ovat rannoilla ainoastaan hätätilanteita varten.

Onko pelastusveneiden väärinkäyttö ongelma uimarannoilla, Oulun kaupungin liikuntapalveluiden isännöitsijä Petri Yli-Pyky?

– Ei se iso ongelma ole ollut, mutta varmaankin tällaista luvatonta käyttöä harvakseltaan tapahtuu. Veneitä ei erityisesti vartioida, joten lieveilmiöiltä ei varmaankaan voida välttyä. Veneitä kun ei voi pitää lukittunakaan, koska niiden täytyy olla rannalla nopeasti valmiina käyttöön hätätilannetta varten.

– Veneisiin on kohdistunut vuosien mittaan jonkin verran ilkivaltaa. Joskus niitä on saatettu työntää tyhjinä vesille esimerkiksi joella niin, että vene on löytynyt myöhemmin Merikosken voimalaitokselta. Tämä on tietysti luvatonta, koska veneet ovat tärkeitä pelastusvälineitä rannoilla, ja siellä niiden täytyy myös pysyä.

Onko ilkivaltaa ollut tänä kesänä?

– Tänä vuonna meidän korviimme ei ole kantautunut tietoa tilanteista, joissa veneitä olisi käytetty väärin. Joskus aiemmin olemme saaneet tällaisissa tilanteissa puheluita muilta rannankäyttäjiltä.

Milloin ja kuka veneen saa ottaa käyttöön?

– Vene on tarkoitettu ainoastaan pelastuskäyttöön. Se ei ole ainoastaan uimavalvojien, vaan kaikkien kansalaisten käytössä hätätilanteessa. Monet veneet sijaitsevatkin rannoilla, joilla ei ole uimavalvontaa.

Mitä muiden rannankäyttäjien kannattaisi tehdä, jos näkee pelastusvenettä käytettävän väärin?

– Jaa-a, tätä emme ole koskaan varsinaisesti ajatelleet. Ainahan rannalta käsin ei voi edes nähdä, mihin tarkoitukseen venettä käytetään.