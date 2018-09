Tyrnävän perunamarkkinoilla tiedetään, että pottu on monella tapaa erinomaista ruokaa – lämmin kesä teki hyvää perunan laadulle

Peruna on tuttu ja turvallinen, mutta kulutustottumusten muokkautuminen vähentää perunan suosiota.

Nuorille maistuvat potut pottuina. Näin on ainakin Tyrnävällä, jossa järjestettiin lauantaina jokavuotiset Perunamarkkinat. Auringon säteet lämmittivät vielä kirpeässä syysilmassa, ihmisiä hymyilytti ja peruna teki kauppansa.

Tyrnävällä lämmin kesä on vaikuttanut perunan kasvatukseen positiivisesti. Pohjoisilla leveysasteilla kasvukausi on lyhyt, joten perunan kannalta lämpö on tervetullutta.

– Lämpösumman kertyminen on se iso asia, joka vaikuttaa laatuun. Tänä vuonna peruna on hyväkuorista ja tärkkelyspitoisuudet ovat kohdallaan, perunantuottaja ja yrittäjä Jari Matinolli kertoo.

Paikalliset yrittäjät ja perunantuottajat ovat joka vuosi mukana tukemassa tapahtumaa. Matinollin mukaan on elinkeinoelämän kannalta hyvä asia, että tapahtumaa tuodaan enemmän esille.

– Tuoreen perunan käytössä on paljon puoltavia asioita. Peruna on terveellinen, monipuolinen ja se on kotimaista. Oulun seudulla, jos valitsee potun hyllystä, niin tietää varmasti, missä se on viljelty. Nuorilla kuulostaa mielipiteet olevan ekologisia, mutta sen olisi hyvä näkyä myös ostokäyttäytymisessä, Matinolli sanoo.

Perunamarkkinoiden markkinointipäällikkö Jaakko Rahko kertoo, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää tapahtuman kannalta. Tänä vuonna paikalliset koululaiset ovat saaneet suunnitella sarjakuvaa perunasta ja tuottaa sisältöä tapahtuman Instagram-sivuille.

– Perunassa on monta hyvää asiaa, jotka nuorten olisi hyvä ymmärtää. Se on terveellistä, eettistä, ekologista ja tukee paikallista yrittäjyyttä. Vedenkulutus ja hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin näillä kilpailevilla tuotteilla, Rahko luettelee.

Markkinoilla vieraillut huippukokki Henri Alén kehottaa kokeilemaan perunakeittoa, jossa tärkeintä on hyvä liemi ja sen maustaminen. KUVA: Pekka Peura

Pasta, riisi ja juurekset ovat jatkuvasti kilpailleet suosiosta perunan kanssa ja vähittäiskaupassa kokonaismyynti on laskenut tuoreen perunan osalta.

– Keskon kautta mekin toimitetaan tavaraa ja näyttää siltä, että volyymit ovat pienenemässä koko ajan. Hinta on tietenkin iso tekijä, mutta peruna koetaan myös vaikeaksi elintarvikkeeksi valmistaa, vaikka se ei sitä ole, Jari Matin­olli kertoo.

Matinollin mukaan tuottajien pitäisi panostaa laatuun ja muuhun tekemiseen asiakaslähtöisemmin. Uuden sukupolven vaatimuksiin pitäisi pystyä vastaamaan ja saada perunasta houkuttelevampi elintarvike.

– Varmaan monilla on tullut pettymyksiä sen laadun suhteen ja koulun kumiperunat kummittelevat mielessä, Matinolli naurahtaa.

On luonnollista, että kulutus jossain määrin lisääntyy vaihtoehtoisten hiilihydraatinlähteiden osalta, mutta perunan kulutuksen vähenemisen taustalla on muitakin tekijöitä.

– Nykyään on hirvittävän paljon yksilöllisiä kulutustapoja ja disinformaatio vaikuttaa. Ihmisillä on omia totuuksia siitä, miten kuuluisi syödä ja ruokasuositusten seuraaminen on vähentynyt, Pellervon taloustutkimuksen maatalousekonomisti Heini Lehtosalo kertoo.

Kuluttajilla on yhä enemmän erilaisia ruokavalioita, jotka muokkaavat kulutustottumuksia.

– Vastuullisuuden merkitys laajassa mittakaavassa on lisääntynyt. Ihmisten kulutuksessa alkaa näkyä enemmän ympäristön, eläinten ja ilmaston huomioon ottaminen, Lehtosalo kertoo.