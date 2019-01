Tyrnävän linjauksen mukaan alakoululaisille riittää vähimmillään yksi uintikerta kahdessa vuodessa – "Ei varmasti ole riittävä määrä"

Kalevan lukijan verkossa esittämässä palautteessa ihmeteltiin Tyrnävän alakoulujen uintiopetuksen vähyyttä.

Kunnassa ei ole omaa uimahallia, mutta tyrnäväläisiä oppilaita on käytetty uimassa muun muassa Kempeleen Zimmarissa ja Muhoksen uimahallissa.

Tyrnävän kasvatus- ja opetuspalveluissa uintikertojen vähimmäismääräksi on linjattu, että jokaisesta alakoulusta käydään uimassa vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Miten alakoulujen uintiopetus on järjestetty, Tyrnävän kunnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Vehkala?

– Tyrnävän kunnassa on uimaopetuksen järjestämisestä suositus, jonka mukaan alakoululla käydään vähintään joka toinen vuosi kerran uimassa ja yläkoulussa kerran 7:llä luokalla. Kunnassa ei ole omaa uimahallia ollut eikä sitä ole tulossa lähitulevaisuudessa. Meillä on käyty pääasiassa Kempeleessä ja Muhoksella uimassa. Olisi upeaa, jos saisimme kuntaan oman uimahallin tai yhteisen uimahallin vaikka Limingan kanssa.

– Esimerkiksi Murrossa, joka on lähempänä Kempelettä, ollaan voitu käydä useammin vuodessa uimahallissa. Yhdessä rehtorien kanssa olemme linjanneet, että kouluista käydään vähintään joka toinen vuosi uimassa. Koulukohtaisesti riippuen kuljetusmäärärahoista voidaan uida useamminkin.

Vesiliikunta ja uinti on merkitty valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa liikunnan opetuksen tavoitteisiin. Onko yksi uintikerta kahdessa vuodessa riittävä määrä?

– Uintitaito kuuluu asioihin, jotka jokaisen lapsen täytyy oppia. Jos ajatellaan uintitaidon kannalta, niin ei varmasti ole riittävä määrä. Kannustankin perheitä uimaan yhdessä, viemään lapsia uimahalliin sekä hyödyntämään kesällä luonnon uintimahdollisuuksia.

Paljonko uimaopetuksen kuljetuksista koituu kustannuksia kunnalle?

– Tyrnävällä on haasteellista järjestää uimaopetusta, koska joudumme kuljettamaan oppilaat uimahalleihin. Tyrnävä on 1 516 oppilaallaan lapsirikas kunta ja uintikertojen rajaaminen perustuu kustannuksiin, joita kuljettamisesta syntyy. Esimerkkinä kuljetus Tyrnävän kirkonkylältä Kempeleeseen maksaa keskimäärin 120–150 euroa bussilta per uintikerta.