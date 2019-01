Tyrnävä täydentää Murron alueen kaavaa

Kunnanhallitus päätti aloittaa Murron alueen asemakaavojen täydennyksen ja asemakaava-alueen laajentamisen sekä sen tarvitsemien selvitysten teettämisen ja kaavakonsultin kilpailuttamisen.

Asemakaavojen täydennys ja mahdolliset muutokset kohdistuvat olemassa olevien asemakaavojen alueille.

Asemakaavoitettava alueen laajennus on kooltaan noin 60 hehtaaria ja yhteensä suunnittelualue on noin 260 hehtaaria.

Asemakaava-alueen tarkka rajaus varmistuu kaavoituksen yhteydessä.

Murron olemassa oleva asemakaavoitettu alue on suuruudeltaan yhteensä noin 200 hehtaaria. Asukkaita alueella on tällä hetkellä hieman alle 1 300 ja työpaikkoja on noin sata.