Tyrnävä selvittää ulkoistamisia, koko henkilöstö lomautetaan viideksi päiväksi

Tyr­nä­vän kun­nan käyn­nis­tä­mien yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lu­jen en­sim­mäi­nen vai­he päät­tyi 27. elo­kuu­ta. Sen tu­lok­se­na Tyr­nä­vän kun­nan koko hen­ki­lös­tö ai­o­taan lo­maut­taa vii­den päi­vän ajak­si. Näin päät­ti Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tus maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa.

Lo­mau­tus ei kos­ke nii­tä työn­te­ki­jöi­tä, joil­la on työ- tai vir­ka­suh­tee­seen taik­ka lain­sää­dän­töön pe­rus­tu­va syy. Täl­lai­sia ovat muun mu­as­sa osa-ai­kai­seen työ­suh­tee­seen siir­ty­vät, sel­lai­set, joi­den työ­pa­nos myy­dään kol­man­nel­le osa­puo­lel­le, työl­lis­tä­mis­tu­el­la tai Avin ra­hoi­tuk­sel­la työl­lis­te­tyt, har­jaan­tu­mi­so­pe­tuk­sen opet­ta­jat, hen­ki­lö­koh­tai­set oh­jaa­jat ja avus­ta­jat, mää­rä­ai­kai­set työn­te­ki­jät si­jai­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta sekä luot­ta­mus­mie­het ja työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tut.

Kun­nan­val­tuus­tol­le esi­te­tään, et­tä se lo­maut­tai­si myös kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ant­ti­lan vii­dek­si päi­väk­si.

Lo­mau­tus­jak­so al­kaa kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen saa­tua lain­voi­man ja päät­tyy 31. jou­lu­kuu­ta. Pa­kot­ta­vis­ta syis­tä lo­mau­tu­sai­kaa voi­daan jat­kaa 31. maa­lis­kuu­ta 2020 saak­ka. Lo­mau­tuk­sel­la ar­vi­oi­daan saa­ta­van noin 250 000 eu­ron sääs­töt.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti myös jat­kaa tal­koo­va­paa­ko­kei­lua vuo­den lop­puun saak­ka. Vuo­den alus­sa käyt­töön ote­tul­la ta­koo­va­paa­ko­kei­lul­la on yri­tet­ty pa­ran­taa kun­nan ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta. Jos kun­nan työn­te­ki­jä on pi­tä­nyt vii­si päi­vää tal­koo­va­pai­ta, hän on saa­nut yh­den päi­vän pal­kal­li­sen li­sä­va­paan.

Säästöt eivät ehdi vaikuttaa enää tänä vuonna

Toi­nen neu­vot­te­lu­kier­ros al­koi heti en­sim­mäi­sen pää­tyt­tyä. Kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ant­ti­lan mu­kaan puo­li­sen vuot­ta kes­tä­vien neu­vot­te­lu­jen ai­ka­na sel­vi­tel­lään mo­nia iso­ja asi­oi­ta.

– Esi­mer­kik­si eri osas­to­jen ul­kois­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia, ope­tus­pal­ve­lu­jen joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää, mah­dol­li­suut­ta tii­vis­tää tun­ti­ke­hys­tä ja tun­ti­ja­koa, ym­pä­ris­tö­o­sas­ton teh­tä­vien uu­del­leen jär­jes­te­ly­jä ja tiet­ty­jen kiin­teis­tö­jen käyt­töä, Ant­ti­la an­taa esi­merk­ke­jä.

Tar­koi­tus on esi­mer­kik­si sel­vit­tää se, voi­si­vat­ko Tem­mek­sen kou­lu, kir­jas­to ja päi­vä­ko­ti toi­mia sa­mas­sa kiin­teis­tös­sä. Ant­ti­la ko­ros­taa, et­tä kyse on ni­me­no­maan sel­vi­tys­työs­tä, ei pää­tök­sis­tä.

Mah­dol­li­sis­ta toi­men­pi­teis­tä ker­ty­vät sääs­töt ei­vät eh­di vai­kut­taa enää tämä vuo­den puo­lel­la.

Tyr­nä­vän kun­ta on ol­lut tiu­kas­sa ku­lu­ku­ris­sa jo pit­kään. On myy­ty met­sää ja kiin­teis­tö­jä, sam­mu­tel­tu ka­tu­va­lo­ja yök­si ja ki­ris­tet­ty vyö­tä myös ope­tus­puo­lel­la.

– Mei­dän on tänä vuon­na juos­ta­va kiin­ni vie­lä puo­li mil­joo­naa eu­roa. En täs­sä vai­hees­sa us­kal­la sa­noa, pääs­tään­kö tä­hän, vaik­ka mo­nia sääs­tö­toi­mia on jo teh­ty. Lo­ka­kuun lop­pu­puo­lel­la näh­dään, mi­ten ne ovat pur­reet.

Kun­nan hen­ki­lös­töön ei Ant­ti­lan mu­kaan tänä vuon­na koh­dis­tu sääs­tö­jä lo­mau­tus­ten li­säk­si.

– Jos me tänä vuon­na teem­me mii­nus­merk­ki­sen tu­lok­sen, en­si vuon­na on teh­tä­vä plus­saa sen ver­ran enem­män. Sik­si tämä pi­tää hoi­taa fik­sus­ti lop­puun saak­ka.

Ant­ti­la huo­maut­taa, et­tä jos en­si vuo­den ti­lan­ne py­syy niin hy­vä­nä kuin on ou­nas­tel­tu, va­loa tun­ne­lin pääs­sä pi­täi­si ol­la nä­ky­vis­sä.