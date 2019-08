Työuupumuksesta ja burnoutista 10v aikaa. Siinä välissä terapiat, masennuslääkket vuosikausia nykypäivään asti, silti kokoajan työelämässä ilman saikkuja, Väliin iso määrä läheisten kuolemia ja vaikeita asioita; ei päivääkään saikkua, vaikka olisi pitänyt olla useampi kuukausi kuulopuheiden mukaan. Lootahommia ei älyä yksikään lääkäri, joka niitä ei ole itse kokenut. Kyllä jokasen lootassa on se särkymispiste, millon alkaa suttaamaan. Näiden hoitoon ei kuitenkaan pääse nopeasti muut, kuin työelämässä olevat..todella per c:stä. Been there, done that.