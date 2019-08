Työttömille ja vähävaraisille tarjotaan aamupaloja ja aterioita Oulussa – ateriat ovat keränneet paljon kävijöitä

Paljon on vähävaraisia ihmisiä, ei ne kaikkien eläkkeet päätä huimaa. Tämä kesätauko vain on todella pitkä, toukokuusta syyskuun puoliväliin, näitä ruokailuja voisi olla kyllä kesälläkin. Tilaisuuksissa ihmiset tapaavat myös samassa jamassa olevia, toimii samalla vertaistukiryhmänä. Isot kiitokset vapaaehtoisille, jotka näitä jaksavat järjestää. Pyhän Luukkaan kappelilla on kesän ajan ollut pari kertaa viikossa avoimet ovet, siellä on voinut käydä juttelemassa kahvikupposen kera, tai hiljentymässä, miten kenelläkin on ollut tarve. Iloinen, mukava vetäjä Anna-Maria, paljon on monenlaisia ihmisiä sielläkin kokoontunut. Tilaisuudet jatkuvat syksyllä kerran viikossa. Olen siellä muutamia kertoja käynyt, ja kova tarve tuntuu olevan tällaisille tapahtumille. Huilun soittoakin saa kuulla samalla reissulla, kiitos!