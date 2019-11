Työttömien määrä pysyi tasaisena Pohjois-Pohjanmaalla – avoimia työpaikkoja tarjolla enemmän kuin vuosi sitten, näille aloille kaivataan tekijöitä

Otetaampa ICT alan paikat tuolta syyniin, Siellähän on tarjolla aika vähän loppujen lopuksi tai ainakin todella vanhoja ilmoituksia ja kun tiedustelee firmoilta niin ovat "unohtaneet" koko ilmoituksen.

Mutta sitten tämä huumoripläjäys tuolta listauksesta, rekrytointifirma joka kehuu ottavansa yhteyttä nopeasti hakijaan. Mutta eipä näin tapahdu, hakemuksia on laitettu aika moneen paikkaan ja hiljaisuus on heidän suunnalta täydellinen, ei muuten yhteyshenkilökään vastaa puhelimeen ja ei soita takaisin, turha puhua sähköpostista. Kävin juttelemasta asiasta muutama kuukausi sitten yrityksen edustajan kanssa rekrytapahtumassa, he kuulemma laittavat ilmoituksen aina uudestaan koska koko ajan tarve ja eivät halua kadota näkyvistä. Nyt naurahdan niille jotka puhuvat että paikkoja on, veikkaan että ilmoituksissa on montakin CV:n kerääjää joka menee yrityksen puheille vasta kun ovat keränneet tarpeeksi "henkilörekisteriä" lainatulla ilmoituksella.