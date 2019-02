Oulussa kokoontunut apteekkiväki puhui työpaikkojensa turvallisuudesta.

Lauantaina neljättä kertaa järjestetyssä Pohjolan Apteekkipäivässä oli teemana Turvallinen tulevaisuuden apteekki. Oulussa pidetyssä tilaisuudessa aihetta käsiteltiin erilaisista näkökulmista katsottuna.

Koulutuspäivän aikana pureuduttiin muun muassa viime aikoina Oulussa tapahtuneisiin apteekkiryöstöihin ja oikeisiin toimintatapoihin ryöstötilanteessa sekä ryöstötilanteiden jälkihoitoon.

Tilaisuudessa puhunut Securitas Oy:n turvallisuuspäällikkö Kari Holmström tähdentää, että apteekki eroaa ratkaisevasti muista myymälöistä.

– Vain apteekissa on myytävänä huumaavia lääkkeitä. Vieroitusoireista kärsivä narkomaani yrittää joskus saada niitä lähes keinolla millä hyvänsä. Aihe sopii hyvin Oulun tilaisuuteen, tehtiinhän noin puolet viime vuoden apteekkiryöstöistä juuri täällä.

Holmströmin mukaan monissa apteekeissa on varauduttu ryöstöihin melko hyvin. Ikkunoissa on kaltereita tai lasit ovat vahvasti murtoa estäviä. Kameravalvonta on tehokasta ja apteekin tiloja on voitu osastoida esimerkiksi portein.

– Ryöstäjän kannalta on ratkaisevaa, kuinka nopeasti ryöstö voidaan tehdä. Apteekki, jossa rakenteellinen turvallisuus on hyvin hoidettu jää todennäköisimmin ryöstämättä.

Psykologi Mari Koskelainen kertoi, miten voidaan varautua uhkaaviin asiakkaisiin.

– Apteekkiryöstöt saattavat herättää huolta ja pelkoa. Yksi keino pelon taltuttamiseen on tiedostaa, että ryöstö on kuitenkin aika harvinainen tapahtuma, ja usein sellaisesta selvitään hengissä. Asia voi kyllä jäädä vaivaamaan pitkäksikin aikaa, mutta ammattiapua on tarjolla.

Pohjolan Apteekkipäivä on joka toinen vuosi apteekkien henkilökunnalle järjestettävä koulutustilaisuus, johon osallistuu noin 250 apteekin ammattilaista.