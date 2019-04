Työkone meni autopesulan seinästä läpi Oulun Konetiellä, kuljettaja loukkaantui rytäkässä – rakennusvalvonta asetti rakennuksen käyttökieltoon

Pieni työkone ajautui rakennuksen seinän läpi Oulun Ruskossa Konetiellä tiistaina. Työkone päätyi rytäkässä rakennuksen sisälle.

Päivystävä palomestari Arssi Heiskanen kertoo, että rakennuksessa toimii autopesula ja katsastusasema. Onnettomuuteen joutunut työkone oli pieni työkone, joita esimerkiksi taloyhtiöt käyttävät pihatöihin.

Ilta-Sanomien mukaan työkone olisi tehnyt pihalla u-käännöksen, jonka jälkeen se olisi ajanut rakennuksen sisällä parinkymmenen metrin matkan.

Työkoneen kuljettaja loukkaantui pelastuslaitoksen mukaan lievästi.

Rakennuksessa oli sisällä neljä ihmistä, jotka eivät loukkaantuneet.

Oulun rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä kertoo, että rakennus on asetettu käyttökieltoon. Seppälän mukaan rakennus on käyttökiellossa niin pitkään, kunnes rakennusinsinööri on tutkinut asian ja antanut toimintaohjeet.

Seppelä kertoo, että rakennuksen sähköt on katkaistu ja seiniin tulleet aukot suljetaan levyillä.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Hälytys tapauksesta tuli noin kello 14.55.