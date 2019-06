Tynkkynen tyrmistyi tavoitteesta palauttaa ruotsi kirjoituksiin pakolliseksi aineeksi – ”Sapettaa älyttömän paljon”

SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n neuvottelemaa hallitusohjelmaa esiteltiin maanantaina Helsingissä.

Yksi ohjelman kirjauksista koskee ruotsin kielen asemaa lukiossa. Ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi ”toisen kotimaisen kielen palauttaminen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksessa”.

Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen vastustaa tavoitetta. Hänen mukaansa nuorilta on tullut paljon tulikivenkatkuista viestiä aiheesta.

– Opiskelijalla pitäisi olla kielivapaus ja erityisesti vapaus päättää siitä, mitä kirjoituksissa kirjoittaa, Tynkkynen sanoo Kalevalle.

Tynkkynen arvioi, että pakollisesta toisen kotimaisen kielen kirjoittamisesta tulee osalle opiskelijoista suoranainen loukku, joka vaikeuttaa tutkinnon suorittamista oikeassa ajassa.

– Tämä sapettaa ihan älyttömän paljon. Miten kehtaavat? Miten muut puolueet ovat lähteneet mukaan tähän asiaan, jonka RKP on varmasti halunnut saada läpi?

Tynkkysen mukaan asialla on myös alueellinen ulottuvuus.

– Varsinkaan Pohjois-Suomessa ei varsinaisesti ruotsin kielen osaamiselle ole niin kovaa tarvetta kuin joillakin muilla alueilla Suomessa.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja pelkää, että toteutuessaan toisen kotimaisen pakollisuus aiheuttaa koulupudokkaita lukiossa.

Tynkkynen löytää ohjelmasta muutakin kritisoitavaa. Esimerkiksi kehitysavun nostamista 0,7 prosenttiin budjetista hän pitää liian korkeana. Tynkkysen mukaan Suomen olisi hyvä keskittyä kehitysavussa yhteen tai maksimissaan kahteen maahan.

Tulevan hallituksen ilmastopoliittisia linjauksia hän pitää myös turhan kunnianhimoisina.

– Kunnianhimon taso on sitä luokkaa, että varmasti Suomi tulee kansainvälisessä kilpailussa häviämään. On riski, että meiltä lähtee työpaikkoja Suomesta. Tämä huoli meillä perussuomalaisilla ainakin on.

Moitteita tulee myös tulevan hallituksen aikomukselle korottaa fossiilisten polttoaineiden verotusta, jotka näkyvät autoilijoille korkeampina hintoina. Tynkkynen pitää tätä epäoikeudenmukaisena harvaan asutuilla alueilla asuvien suomalaisten kannalta.

Positiivisina asioina Tynkkynen pitää ohjelman kirjauksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumisesta.

– Ne ovat ehdottomasti sellaisia asioita, joihin me voimme yhtyä.