Tutkinnassa on satoja alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikosepäilyjä – noin neljänneksessä tapauksista epäiltynä ulkomaalaistaustainen

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoo, että poliisilla on parhaillaan tutkinnassa satoja alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikosepäilyjä.

Noin 25 prosentissa tapauksista kyse on ulkomaalaistaustaisesta epäillystä ja 75 prosentissa suomalaisista.

Seksuaalirikosepäilyjen määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi kymmenessä vuodessa. Mykkäsen mukaan myös ilmoittamiskynnys on madaltunut, sillä nykyisin jo ymmärretään, että kyse on rikoksesta.

– Kyse on jäävuoren huipusta.

Mykkänen tarkoittaa jäävuoren huipulla sitä, että suomalaisten ja ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten määrä on paljon suurempi kuin ilmoitusten nykyinen määrä kertoo.

Sunnuntaina poliisi kertoi uusista seksuaalirikosepäilyistä Helsingissä. Mykkänen sanoo, että Oulun epäilyt ovat siinä mielessä poikkeuksellisia, että epäiltynä on kymmenkunta ulkomaalaistaustaista miestä, joita epäillään syyllisyydestä samojen tyttöjen hyväksikäytöstä.

Hän korostaa, ettei tekoja voi hyväksyä. Koko maan mittakaavassa asia ei kuitenkaan ole uusi. Alaikäisiin on kohdistunut seksuaalirikoksia aiemminkin, mutta niistä ei vain ole puhuttu.

Jotkut kansanedustajat ovat vaatineet hallitukselta pikaisia tekoja, koska heidän mielestään tilanne on hallitsematon.

– En vähättele asianomaisten hätää ja pelkoa, mutta on kohtuutonta lietsoa pelkoa.

Mykkänen on sen sijaan tyytyväinen siihen, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ottivat sunnuntaina kantaa lakimuutoksiin, muun muassa kiristyksiin kansalaisuuden saamiseksi.

– Me olemme tehneet ja teemme esityksiä. Nyt eduskunta tekee oman osuutensa. On siirrytty puheesta tekoihin.

Hybridivaikuttamisesta ei viitteitä

Mykkäsen mukaan useimmat Oulussa nyt kerrotuista seksuaalirikoksista on tehty viime kesänä. Poliisi tiedotti asiasta tutkinnan jälkeen.

– Vaikea tässä on nähdä ajoituksellista syytä.

Mykkänen viittaa ajoituksella tuleviin vaaleihin. Hän toteaa, että poliisi on vain alkanut tiedottaa asioista entistä tarkemmin.

– Hybridivaikuttamisestakaan ei ole viitteitä. Sosiaalisessa mediassa asia on nostettu esiin, mutta viitteitä hybridivaikuttamisesta ei ole.

Hän lisää, että #metoo-keskustelu on sen sijaan jo rikkonut tabuja, joten seksuaalirikoksista on entistä helpompi puhua.

– Tässä mennään kuitenkin tavalliseen tapaan kaksi askelta eteen ja yksi taaksepäin. Asioita vähätellään ja liioitellaan puolin ja toisin.

Mykkänen toteaa, että asian julkisuus on antanut hyvän mahdollisuuden keskustella netin vaaroista. Nyt viimeistään vanhempien täytyy herätä kysymään lapsiltaan, minkälaisia viestejä heille tulee.

Ketään ei saa käyttää hyväksi

Mykkäsen mukaan on myös selvää, että Suomeen tuleville ulkomaalaisille täytyy tehdä selväksi, mikä on väärin.

– Ketään ei saa käyttää hyväksi.

Mykkänen sanoo, että jos uhri kokee tulleensa hyväksikäytetyksi, niin se pitää uskoa.

Hän kuitenkin lisää, että asian tekee monimutkaiseksi, jos kyse on kahdesta teini-ikäisestä, jotka seurustelevat.

– Ihmistä ei voi tuomita heti, kun hänestä tehdään rikosilmoitus poliisille.

Mykkänen toteaa, että seksuaalirikoksia on joka tapauksessa liikaa.

Nuoria maahanmuuttajamiehiä ei myöskään saa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle. Yhteiskuntaan integroitumisesta täytyy pitää huolta.

– Oleskeluluvan saaneille nuorille pitää tarjota koulutusta, töitä, jotta he tuntevat olevansa tasavertaisia yhteiskunnan jäseniä. Heidän pitää tuntea, että he ovat hyväksyttyjä.

Mykkänen muistuttaa, että 90 prosenttia maahanmuuttajista elää moitteettomasti. Vain pieni vähemmistö on ongelmallinen.