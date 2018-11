Tutkimusrahoituksen kohtalo huolestuttaa Oulun yliopistollisen sairaalan johtoa ja tutkijoita

Lääketieteen alalla tutkimuksen tekeminen vähentyy varmasti, suurin aloittelevista lääkäritutkijoista osa tekee työtään ilman rahallista tukea. Kilpailu apurahoista on tiukkaa ja se että saako tukea on enemmänkin kiinni tutkimusaiheesta ja -alasta kuin tutkijan kyvykkyydestä.

Arkityö lääkärinä, päälle päivystykset, joillain lisänä vielä lapsiperheen kiireet, on jo sinänsä raskas yhtälö, monella nuorella lääkärillä työuupumus tai vakavammat ongelmat uhkaavat kun siihen lisätään päälle tutkimustyö. Meidän kaikkien jaksaminen on kuitenkin rajallista.

Apurahat mahdollistavat tutkimusvapaan ottamisen (rahallinen korvaus on muuten pieni) ja tutkimuskin etenee nopeasti kun on oikeasti aikaa keskittyä siihen.

Hyvä aiheen esillenosto Vesalta ja Kalevalta!