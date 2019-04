Tutkijoiden ideat hahmottuvat oikeiksi laitteiksi Oulun yliopiston pajassa – työpajassa tehdyt sähköanturit ovat matkalla Merkuriukseen

Se on pelkkä paja.

Ei mikään työpaja, koska niitä on siellä sun täällä, eikä niissä kaikissa oikeasti edes tehdä mitään konkreettista.

Oulun yliopiston pajassa on värkätty 1970-luvun puolivälistä saakka monenlaisia laitteita mitä hurjimmista ideoista.

– Paja palvelee lähinnä yliopiston teknillistä sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntia. Teemme kaikkea, mitä tutkijat tarvitsevat. Tutkimuslaitteita, prototyyppejä, niiden korjauksia ja modifiointia, skaala on laaja, pajan esimies Kasper Hahtonen sanoo.

Täystyöllistetyssä pajassa työskentelee kymmenen monen alan ammattilaista, minkä saattaa kuulla: yksi kone leikkaa, toinen jyrsii, kolmas sorvaa.

Työn alla 25 projektia

Yritysten tilaustöitä otetaan, jos kapasiteettia on vapaana.

– Yliopisto työllistää yhä enemmän. Ulkopuolisetkin työt liittyvät yleensä materiaalitutkimukseen tai jonkin prototyypin rakentamiseen. Hitsausta, näytteiden rakentamista, jotain konepajatekniikkaan liittyvää.

Kasper Hahtonen ja pajan suurin mittauslaite on tukkirekan perävaunu, jossa mitataan renkaan käyttäytymistä eri kulmista. KUVA: Jarmo Kontiainen

Tällä hetkellä on työn alla 25 projektia.

– Tyypillinen esimerkkiprojekti on, että halutaan modernisoida tuotantoprosessia tai -ketjua, Hahtonen sanoo paljastamatta tarkemmin.

Prototyyppiä seuraa mahdollisesti tuotteistaminen, joka ei enää näy yliopistolla.

– Pari vuotta sitten eräs start up -yritys teetti osan prototyyppilaitteistaan meillä, Pajan edellinen esimies Jyri Porter muistaa.

Luotain vie antureita Merkuriukseen

Tuotantotekniikka on muuttunut alkuajoista. Tietokonepohjaiset suunnittelu ja työmenetelmät ovat kehittyneet. Materiaalien lujuutta tutkitaan paljon.

– Tutkija tietää tutkimuskentästään, me valmistusmenetelmistä. Sitten aletaan yhdessä miettiä, millainen laite tai osa tehdään.

– Pitää muistaa täällä kehitellyt robotit ja avaruuslaitteet. BepiColombo -luotain laukaistiin syksyllä Etelä-Amerkikasta kohti Merkuriusta. Seitsemän vuoden päästä nähdään, toimivatko tekemämme sähkökenttäanturit, Porter naurahtaa.

Diplomi-insinöörikaksikko odottelee, mitä ammattikorkean muutto Linnanmaalle tuo tullessaan.

– Vuonna 2020 ollaan hyvinkin tiiviissä yhteistyössä samoissa tiloissa. Yhteistyö kasvaa aivan varmasti.

Testausta ja tutkimusta

Tohtorikoulutettava Pentti Kaikkonen puuhailee teräksisten, neulamaisten osien kanssa.

– Teen vetokoetta, jolla voidaan määrittää, miten pitkälle teräs venyy ennen katkeamista. Sitten voidaan määrittää, mihin sitä voidaan käyttää. Tästä olisi tarkoitus tulla murtumaton ja erittäin sitkeä osa autoteollisuuden käyttöön.

Kehitteillä on siis osa tulevaisuuden autojen korirakenteeseen.

Minna Törmälän tavoitteena on valmistua diplomi-insinööriksi tänä keväänä. Hän tekee keskittyneesti diplomityötään, johon aihe on tullut raahelaisyritykseltä.

– Tutkin teräksen vinosärmäystä. Yleensä teräslevyt särmätään suoraan, mutta minä tarvitsen tietoa, miten levyn pää käyttäytyy, kun se särmätään vinoon. Mittauksia siis tarvitaan, Törmälä selostaa.

Pasi Heikkinen leikkaa zirkoniumlevyä. KUVA: Jarmo Kontiainen

Pasi Heikkinen leikkaa veden ja hiekan avulla metallia.

– Tämä leikkuri on yleinen ja vapaasti saatavilla. Kun rakennetaan tutkijoille jotain laitetta, tällä voidaan leikata osia laitteeseen, oli materiaali mikä tahansa.

– On erittäin harvinainen näky, että leikattava aine kipinöi. Tässä tapauksessa leikataan zirkoniumlevyä. Tilaustyö, Kasper Hahtonen suostuu paljastamaan..

Pajan suurin testilaite on puutavaran kuljetukseen tarkoitettu perävaunu.

– Valmiin perävaunun runko on katkaistu ja siihen on tehty mutka, jossa kuorma-auton rengasta voidaan kääntää eri asentoihin. Oulussa suunnitellun laitteen tarkoituksena on mitata kuorma-auton renkaiden käyttäytymistä ja ominaisuuksia, kun rengasta käännetään eri kulmiin, Hahtonen selvittää.