Turkulaiset Jussi Heikkinen ja Andrej Krsjak ovat toteuttamassa parhaillaan kovaa haastetta ajamalla pyörillä keskellä julminta talvea Turusta Nuorgamiin. Viikonlopun he viettivät Oulussa levähtämässä viikon kestäneestä urakasta.

Maanantaina matka jatkuu kohti pohjoista siten, että perillä Nuorgamissa heidän pitäisi olla 27. helmikuuta. Kaikkiaan polkemista kertyy noin 1 500 kilometriä.

Kaksikko lähti ajamaan paksurenkaisilla fatbike-pyörillään ja raskaine matkatavaroineen toissa viikon perjantaina. Päivämatkat olivat noin 100 kilometriä, koska heidän piti ehtiä perjantai-illaksi katsomaan Korpiklaanin keikkaa Ouluun. Se oli slovakialaislähtöiselle Krsjakille ensimmäinen konsertti hänen elämässään.

– Nyt olemme tulleet siis 660 kilometriä. Yksi pieni pätkä piti Lounais-Suomessa mennä bussilla, koska siellä tuli aivan jäätävä lumimyrsky, Heikkinen sanoo.

Viime viikon kylmät säät eivät ole matkalaisia haitanneet. Vasta Kalajoella pakkanen laski heidän matkallaan kahteenkymmeneen asteeseen.

– Kylmä ei ole tullut missään kohti, päinvastoin, hiki on virrannut kovasti koko ajan. Ajokeli on ollut vaihteleva, eikä pyöräteillä ole välillä pystynyt ajamaan lainkaan. Valtateitä olemme ajaneet siten, että ajamme autokaistalla ja takana ajava katsoo peilistä tuleeko takaa autoa. Sitten kun tulee, hän soittaa kelloa ja siirrymme tien reunalle. Siten matka on mennyt sujuvasti, Heikkinen kertoo.

Hurjan reissun tarkoitus on levittää hyönteisruoan ja liikunnan ilosanomaa läpi Suomen. Miehet työskentelevät sirkkojen kasvattajina kotipuolessaan yrityksessään Entis.

– Tietysti tässä on tarkoitus myös haastaa itseämme. Pyörät valitsimme kulkuneuvoiksemme siksi, että voimme myös puhua kestävän elämäntavan puolesta, Heikkinen sanoo.

Turun ja Oulun välisellä matkalla ei suurempia vaikeuksia ole sattunut. Krsjak kaatui kerran Oulun alapuolella, ja Heikkisen pyörästä menivät vaihteet epäkuntoon. Sen takia pyörät ovat olleet viikonloppuna huollossa.

– Aika hyvin kaikki on mennyt. Polvet tietysti välillä reistailee ja paikkoja särkee, mutta niistä selvitään huumorilla. Muiden sattumuksia olemme kyllä päässeet auttamaan: useitakin kertoja olemme olleet työntämässä autoja lumihangesta, yhtä bussiakin.

Taival oletettavasti kovenee ja kylmenee kun matka etenee maanantaista alkaen pohjoiseen. Se tuntuu kaksikosta vain mukavalta.

Loppujaksolla päivämatkat tulevat olemaan lyhempiä kuin Turun ja Oulun välillä. Lepopäiviäkin he aikovat viettää neljän ajopäivän välein Rovaniemellä, Sodankylässä ja Inarissa.

– Pohjoisessa on varmaankin kylmempää ja enemmän mäkisiä taipaleita.

Yöpaikkansa pyöräilijät ovat löytäneet tuttavien ja Facebookin kautta. Majapaikat tulevalla taipaleella ovat vielä haussa Sodankylästä, Sodankylän ja Vuotson välillä sijaitsevasta Petkulasta sekä Inarin ja Utsjoen väliltä Petsikosta.

– Jos joku tuntee jonkun Petkulasta ja Petsikosta, voi ottaa yhteyttä meihin. Emme tosin tiedä, mahtaako siellä asuakaan ketään. Teltta on mukana siltä varalta, jos majapaikkaa ei löydy, Heikkinen pohtii.

Heikkisen ja Krsjakin matkaa voi seurata Youtubesta sekä Instagramista ja Facebookista kanavalta @entisfinland.