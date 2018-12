Tuore tutkimus: Oulussa on 11 huono-osaista kaupunginosaa – eniten kuudesta suurimmasta kaupungista

Kaupunginhallitus ei ole tehnyt mitään toimia edistääkseen nuorten työllisyyttä. Taikka toimet ovat olleet pieniä. On surkeaa katsella nuorten aikuisten osattomuutta. He ovat sinun, minun, meidän lapsia. Jokaisella valtuuston ja kaupungin hallituksen isällä ja äidillä on, joko oma lapsi työttömänä tai sukulaisen lapsi työttömänä tai tutun lapsi työttömänä. Virastojen ja laitosten ja luottamusihmisten toimet suorastaan hävettää näissä työttömyysasioissa.

Tämä on vain yksi kaupungimme suurista ongelmista.

Kunhan itsellä on mahat täynnä muusta viis...

Kun sinä luit kommentin. Mietippä miten työttömyys sinua ja läheisiäsi koskettaa....Miltä tulevaisuus näyttää.... Saatko ostettua oman kämpän? Ajeletko joskus omalla kärryllä? Aiotko hommata aviokumppanin? Aiotko perustaa komian perheen? Saatko, kun vanhenet jonkinlaisen eläkkeen?