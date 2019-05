Tunnelmallinen iltalento Liminganlahdella on kuukauden lukijakuva – huhtikuu oli lintukuvaajien kulta-aikaa

Tunnelmallinen hanhien iltalento Liminganlahdella valittiin Kalevan huhtikuun lukijakuvaksi. Kuvan ottanut oululainen Tarmo Kyllönen tunnustautuu aktiiviseksi luontokuvaajaksi.

Hän liikkuu kameran kanssa luonnossa useamman kerran viikossa.

– Viime ajat olen keskittynyt lintukuvaukseen ja hankkinut sitä varten myös kuvauskalustoa.

Huhtikuu oli lintukuvaajien kulta-aikaa. Kyllönen kertoo kuvanneensa kurkia, joutsenia, hanhia ja muitakin vesilintuja. Uusi tuttavuus oli punajalkaviklo.

Viime viikkoina Liminganlahdella on riittänyt lintuharrastajia ja -kuvaajia, kohde on erittäin suosittu. Kyllönen aikoo jatkaa lintujen seuraamista niissä maisemissa jatkossakin. Lisäksi suunnitelmissa on vaellusretki vaimon kanssa Lapissa, myös siellä kuvaaminen kiinnostaa.

– Kamerakalusto tosin painaa niin paljon, että saa miettiä, mitä raahaa mukana.

Kyllönen selittää, että kuvausharrastusta voi kehittää jatkuvasti taitojen kerryttämisen ja uuden kaluston avulla. Hän on hakenut uutta näkemystä kameran kanssa työskentelyyn muun muassa kansalaisopiston kurssilta.

Kuukauden lukijakuvan ottajalle maksetaan 132,22 euron palkkio. Kuukauden kuvan valitsee Kalevan kuusihenkinen raati.

Huhtikuussa lukijat lähettivät Kalevaan 2 500 valokuvaa.

