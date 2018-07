Tuiran uimarannalla opeteltiin hengenpelastusta – "Olisi hyvä ottaa kaveri mukaan uimareissulle"

Tuiran uimarannalla järjestettiin perjantai-iltapäivänä pelastusnäytös, jossa demonstroitiin, kuinka veden varaan joutunut voidaan pelastaa erilaisten apuvälineiden avulla. Näytöksen tarkoituksena oli myös neuvoa, miten hätään joutunut voidaan pelastaa siten, että pelastajan turvallisuus ei vaarannu.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) keräämien tietojen mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana hukkui 51 ihmistä. Heistä 23 on hukkunut heinäkuun aikana. Alkoholin käyttö on usein hukkumisen taustalla, mutta muitakin syitä on, sanoo SUH:n Jari Nummela.

– Sairauskohtaus on myös yleinen syy. Nytkin on vanhempia uimareita jäänyt veden varaan oman onnensa nojaan ja se on huolestuttavaa. Olisi hyvä ottaa kaveri mukaan uimareissulle. Eihän hänen tarvitse tulla uimaan vaan hän voisi seurata rannalta uimaria, Nummela sanoo.

Turvallisinta on uida rannan suuntaisesti ja lähellä rantaa mieluusti syvyydessä, jossa jalat yltävät pohjaan. Silloin uimarin on helppo pelastautua esimerkiksi krampin yllättäessä.

Senni Savolainen (oik.) näyttää, miten pelastusliivi puetaan oikein. Anne Hiltusen esittämä Unelma-hahmo sen sijaan ei ole tilanteen tasalla. KUVA: Janne-Pekka Manninen

SUH:n Viisaasti Vesillä -kampanjan osana olevassa näytöksessä kerrottiin myös turvavarusteiden käyttöä ja vapaaehtoisista välineistä, jos mitään virallista pelastusvälinettä ei ole käytössä.

Pelastusrengas on hyödyllinen apuväline, mutta sitä ei aina välttämättä ole saatavilla. Tavallinen muoviämpäri on tehokas kelluke, kun sen kääntää alassuin. Tällöin sekä pelastatteva että pelastaja saavat ostettua itselleen lisäaikaa ja voivat rauhassa miettiä, miten pelastettava saadaan ylös vedestä.

– Ämpärin avulla isompikin mies pysyy pinnalla, Nummela sanoo.

On tärkeä huolehtia myös pelastajan turvallisuudesta riippumatta siitä, ollaanko veneilemässä vai pelastetaanko hätään joutunut rannalta käsin. Apuvälineitä käytettäessä tulee käyttää jotain, minkä voi ojentaa hätään joutuneelle.

– Muuten käy niin, että siinä on kaksi veden varassa yhden sijaan, Nummela sanoo.

Nummelan mukaan valistuskampanjat toimivat. Kun valistustoimintaa aloitettiin 1990-luvun alussa, hukkuneita oli yli 200 vuosittain. Viime vuonna koko vuoden aikana oli 87 hukkunutta, mitä osaltaan selittää kylmä kesä: nyt hellekausi on lisännyt hukkuneiden määrää.

Tuiran uimarannalla järjestetyssä näytöksessä oli mukana myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, jonka pintapelastajat kävivät auttamassa Anne Hiltusen esittämää Unelma-nimistä hahmoa, jonka soutuvene kippasi yllättäen nurin ja heitti soutajan jokeen. Pelastusoperaatio sujui tuossa tuokiossa ja Unelma pääsi Tuiran rannalle kuivattelemaan.