Tuiran uimarannalla nähty erikoisen värinen lintu ihmetyttää – voi olla ankan ja sinisorsan jälkeläinen

Lukija lähetti kuvan erikoisen värisestä linnusta, joka viihtyi sorsaporukassa Tuiran uimarannalla. Kuva on otettu sunnuntaina. Lintu saattaa olla ankan ja sinisorsan risteymä.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Esa Hohtola kertoo, ettei osaa varmaksi sanoa linnun alkuperää.

– Aika paljon lintu muistuttaa ankan ja sinisorsan risteymäksi tiedettyä lintua.

Hohtola selittää, että ankka on ollut alunperin sinisorsa, joka on muuttunut valkoiseksi. Ankka on kesytetty sinisorsasta ihmisen kotieläimeksi tuhansia vuosia sitten.

– Sorsalajit risteytyvät keskenään, mutta kesyt ankat eivät yleensä pääse risteytymään villin sinisorsan kanssa.

Hohtolan mukaan erikoisen värisen linnun sukupuussa on voinut myös olla valkoinen sorsa, jollainen on nähty joskus Liminganlahdellakin.

Hohtola toteaa, että Tuirassa bongattua lintua on arveltu myös ristisorsan ja sinisorsan risteymäksi.

– Ne ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia ja eri näköisiä.

Sinisorsalla on paljon erilaisia värivivahteita. Eli sekin voi olla erikoisen värisen linnun taustalla. Kaupungissa elävillä sorsilla ei ole niin paljon vihollisia, joten värimuunnoksilla on paremmat mahdollisuudet selvitä hengissä kaupunkiympäristössä.