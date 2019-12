Tuiran uimalan alueen työpaja herätti kysymyksiä tulevaisuudesta: "Todella hyvä, että pääsemme vaikuttamaan asioihin jo varhaisessa vaiheessa"

Onko yleisiä vessoja noin vähän, onko pysäköintiin tulossa aikarajoituksia, onko mitoitus nykyisillä käyttäjämäärällä vai enemmällä ja onko nyt harkittu suunnittelukilpailua, olivat kysymyksiä, jotka kysyttiin Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehdiltä Esko Härköseltä jo Tuiran uimalan alueen esittelyssä.

– Tästä tilaisuudesta ei tehdä varsinaista muistiota, mutta kaikki asiat kannattaa kirjata ylös lapuille tai kirjoittaa ne suunnitelmiin, jotta ne saadaan vietyä eteenpäin suunnitteluun. Suunnittelu on vielä alkutekijöissä, Härkönen muistutti.

Kiinnostuksesta kertoo hyvin myös se, että Tuiran koulun ruokala oli lähes täynnä ihmisiä, jotka halusivat päästä mukaan ideoimaan ja kommentoimaan alueen kehittämistä työpajaan. Tuiran asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukoski luonnehti tilaisuutta äärettömän tärkeäksi.

– Todella hyvä, että pääsemme vaikuttamaan asioihin jo näin varhaisessa vaiheessa. Uimarantahan ei koske pelkästään tuiralaisia, koska se sijaitsee niin lähellä keskustaa.

Koivukosken mielestä alueen kehittämisessä on tärkeää miettiä sitä, että siellä on kaikenlaisia käyttäjiä. Tärkeitä ovat ympäri vuoden toimiva sauna, kahvila ja talviuintipaikka.

Koivukosken mukaan asukkaat toivovat kesäisin suosittua lauttasaunaa Tuiran rannassa pyörittävää Oulun Rantasaunaseuraa yleisen saunan toteuttajaksi. Matonpesupaikkoja toivotaan takaisin.

Oulun kaupunki on käynnistänyt kaavamuutoksen Tuiran uimalan alueella. Tarkoitus on korvata nykyinen kahvila- ja huoltorakennus uudella rakennuksella, uusia heikossa kunnossa oleva laituri sekä laatia puistoalueen suunnitelma voimalaitoksen ja Rautasillan välille. Autopaikkojen tarve on aika ajoin suuri, autoja pysäköidään Lehtorannan asuntokadulle ja nurmikoillekin.

Työpajan neljässä eri teemaa käsittelevissä työryhmissä keskusteltavina olivat kaksi viiteluonnosta kahvila-, sauna- ja huoltorakennuksista, alueen liikenneympäristö ja toiminnalliset suunnitelmat sekä viheralueet ja niiden järjestäminen.

Härkösen mukaan suunnitelmia tullaan esittelemään kaikille avoimissa tilaisuuksissa jatkossakin. Tavoitteena on, että kaavamuutos tulisi voimaan vuoden 2021 aikana.