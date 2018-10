Tuiran maanantai-illan joukkotappeluun osallistuneita ei ole tavoitettu - Poliisi ei vielä kommentoi nujakoinnin syytä

Poliisi jatkaa Tuiran maanantai-iltaisen joukkotappelun selvittelyä.

– Tutkinta on vielä alkuvaiheessa. Epäiltyjä ei toistaiseksi ole tavoitettu. Joidenkin osallisena olleiden nimet ovat tiedossa, mutta on vielä epäselvää ovatko he olleet tapahtumissa uhrin vai rikoksesta epäiltävän asemassa, kertoo tutkintaa johtava rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen.

Hän ei halua vielä kommentoida, mikä joukkonujakoinnin on laukaissut.

Rähinään osallistuneiden miesten lukumäärästä ei ole varmuutta, mutta Korhosen mukaan heitä on ollut alle kymmenen. Osa ehti poistua paikalta ennen poliisin tuloa.

Osa tappelijoista on poliisin tietojen mukaan tuntenut toisensa.

Poliisi sai tiedon usean miehen tappelusta Kytkintiellä maanantaina vähän ennen kello 18.30:a.

Ilmoitus kertoi ensin usean henkilön välisestä tappelusta Merikoskenkadun ja Valtatien risteyksessä. Tapahtumapaikalla poliisipartioille kävi kuitenkin ilmi, että oikea paikka oli lähistöllä Kytkintiellä.

Ainakin yhdelle miehistä oli tullut tappelussa vammoja, jotka eivät olleet vakavia. Toisen miehen hallusta oli kadonnut ainakin kännykkä.

Lisäksi yksi nahisteluun osallisista oli heittänyt kivellä läheisen kerrostaloasunnon ikkunan rikki.



Poliisin mukaan ulkopuolisille ei ollut välikohtauksesta vaaraa.

Tapahtumia tutkitaan pahoinpitelynä, näpistyksenä ja vahingontekona.