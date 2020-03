Torstain koronauutiset – katso kooste Kalevassa julkaistuista jutuista

Kalevassa julkaistaan päivittäin runsaasti koronaepidemiaan ja poikkeustilaan liittyviä juttuja. Koostimme tähän torstaina 26. maaliskuuta julkaistut jutut. Listassa on mainittu jutun julkaisuaika. Viimeisin juttu on ylimpänä.

Kello 12.19

Kokoomus ehdottaa alkuvuoden arvonlisäveromaksujen palauttamista yrityksille niin, että osa annetaan pysyvästi anteeksi ja osa maksetaan takaisin pitkällä maksuajalla. Myös työnantajamaksut pitää siirtää kokonaan valtiolle kolmeksi kuukaudeksi.

Kello 12.07

Koronavirus vaikuttaa myös veneilyyn. Uudenmaan ja Suomen rajaa koskevat merellä täsmälleen samat ylityskiellot kuin maallakin, ja Rajavartiolaitoksen mukaan valvonta on hyvin tehokasta.

Kello 12.00

Ruokaverkkokauppa Ekamarket.com laajentaa palveluitaan Oulun seudulla. Kuluttajat voivat tästä päivästä alkaen tilata ruoka- ja päivittäistavaroita verkkokaupasta ympäri vuorokauden.

Kello 11.49

Farmari 2020 maatalousnäyttely siirtyy koronaviruksen vuoksi kahdella vuodella vuoden 2022 heinäkuun alkuun. Näyttelyn pitopaikkana säilyy Mikkeli. Suviseurojen ja Jukolan kohtalo selviää kevään aikana.

Kello 11.17

Tukholman seudulla on viimeisen vuorokauden aikana menehtynyt 18 koronavirustartunnan saanutta potilasta. Koronavirustartunta on nyt vahvistettu yli 2 500 ruotsalaiselta. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 62 ihmistä.

Kello 10.37

Perjantaina 27.3.2020 Maailman teatteripäivää vietetään poikkeuksellisissa merkeissä, sillä kaikki teatterit ovat kiinni koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ainakaan toistaiseksi päivän viettoa ei ole peruttu.

Kello 10.11

Poliisi valvoo Uudenmaan eristystä ja liikkumisrajoitusta näkyvästi. Rajoittaakseen epidemian leviämistä, maan hallitus esitti keskiviikkona eduskunnalle, että liikennettä rajoitetaan 19. huhtikuuta asti Uudeltamaalta muualle Suomeen ja muualta Suomesta Uudellemaalle.

Kello 9.27

Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi keskiviikon ja torstain välisenä yönä 2 000 miljardin dollarin tukipaketin. Paketti kohdistetaan työttömiksi jääneiden ihmisten ja koronavirusepidemiasta kärsineiden teollisuudenalojen tukemiseen. Lisäksi siinä on varattu miljardeja dollareita terveydenhuoltoon.

Kello 9.26

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) kertoo valjastaneensa oman supertietokoneensa ratkaisemaan koronaviruksen lääkehoitoon tähtäävää haastetta yhdessä Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston School of Medicinen kanssa.

Kello 8.58

Hallitus teki keskiviikkona iltamyöhään historiallisia päätöksiä Uudenmaan eristämisestä muusta maasta ja ravintoloiden sulkemisesta. Samaan aikaan Lännen Median päätoimittaja Matti Posio ajoi Uudeltamaalta Kanta-Hämeen puolelle ja kotiin, ehkä viimeistä kertaa viikkoihin.

Kello 8.15

Hallituksen esitys Uudenmaan maakunnan eristämisestä ei ole vielä niin sanotusti kirkossa kuulutettu, vaan esitystä käsittelevät tänään sekä eduskunta että perustuslakivaliokunta.

Kello 8.00

Ikäihmisten auttaminen ja yhteisöllisyys ovat etusijalla, kun Oulu suunnittelee työntekijöiden uusia tehtäviä poikkeustilan aikana. Ympäryskunnissa haetaan ensin pehmeitä keinoja ja korvaavia tehtäviä, mutta varaudutaan lomautuksiin.

Oulun kaupungin työntekijöistä noin 700 on estyneitä tekemään työtään koronatoimenpiteiden seurauksena.

Kello 7.08

Yrittäjien ahdinko järkyttää koronakriisin keskellä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) mukaan neuvontatarve on jopa kuusinkertaistunut. Valkean kauppakeskus vastaa kysynnän hupenemiseen Oulun keskustassa tarjoamalla yrityksille vuokranmaksun lykkäämistä syksyyn.