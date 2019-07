Torin Radisson Blu sulki ovensa vuodeksi, ja erityisesti kokoustilojen kysyntä on nyt muissa Oulun hotelleissa kovaa

Radisson Blu -hotelli on sulkeutunut laajan remontin vuoksi 15. heinäkuuta. Uudistettu Radisson Blu avaa ovensa 1.8.2020. Ensi viikonloppuna Qstock tuo Ouluun jälleen paljon ihmisiä.

Radisson Blun hotellinjohtaja Tarja Karvolan mukaan hotellin uudistus on niin mittava projekti, ettei sen aikataulussa voitu huomioida tätä tapahtumaviikonloppua.

Lue lisää: Radisson Blussa alkaa syksyllä mittava remontti ja hotelli sulkee ovensa lähes vuodeksi – "Suunnittelussa on otettu mukaan talon 70-luvun henki"

– Suunnittelu on kestänyt jo monta vuotta. Qstock on toki iso tapahtuma, mutta uudistustyöt on vaan jossain vaiheessa pakko käynnistää, sanoo Karvola.

Qstock-viikonloppu on aina suosittu

Monet Qstock-festivaalin kävijät tekevät hotellivarauksen ennakkoon.

– Monestihan ihmiset varaavat tapahtumaviikonloppujen majoitukset seuraavalle vuodelle jo lähtiessään hotellista, kertoo Scandic Hotelsin viestintäpäällikkö Johanna Uimonen.

Qstock-viikonloppuna Scandicin hotellit Scandic Oulu City ja Scandic Oulu Station tulevat täyteen.

– Qstock on ollut täynnä molemmissa hotelleissa jo kohtuullisen pitkän aikaa, kertoo Scandic Oulun hotellinjohtaja Juha Kolehmainen.

Sama tilanne on Lapland Hotels Oulun hotellinjohtajan Marjo Wallinin mukaan heidän hotellissaan.

Original Sokos Hotel Arinan hotellipäällikön Tiina Uusikartanon mukaan Qstock-viikonloppu on myyty loppuun hyvissä ajoin, kuten edellisinäkin vuosina. Radisson Blun sulkeutuminen ei vaikuta tilanteeseen.

– Ainahan kaupunki on täynnä, kun on Qstock, sanoo Uusikartano.

Break Sokos Hotel Edenille koko heinäkuu on lasten loma-aikojen vuoksi sesonkia.

– Ehkä Radissonin sulkeutuminen ei siinä mielessä kauheasti vaikuttanut meihin, kertoo Edenin hotellipäällikkö Jaana Järvinen.

Qstock-viikonloppu on suosittu, mutta tällä hetkellä yksi huone on vapaana.

– Tietenkin varaustilanne muuttuu ja vaihtuu koko ajan, sanoo Järvinen.

Hän uskoo, että varaustilanteessa Radisson Blun remontti tulee näkymään enemmän syksyllä.

Sulkeminen tekee loven erityisesti kokoustilatarjontaan

Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Päivi Penttilän mukaan ison hotellin sulkeminen vaikuttaa tilapäisesti Oulun majoituskapasiteettiin. Etenkin kokouspaikkana Radisson Blu on ollut merkittävä.

Tämä on näkynyt siinä, miten muista oululaisista hotelleista kysytään kokoustiloja.

Break Sokos Hotel Edenistä ja Lapland Hotels Oulusta syksyn kokoustiloja on kyselty enemmän kuin normalisti.

Scandic Oulu Cityssä on positiiviset odotukset syksyn suhteen. Aluejohtaja Tiina Jytilän mukaan kokous- ja tapahtumapuolella syksyn ennakkovaraustilanne näyttää melko hyvältä. Majoituspuolella syksyn tilannetta on vaikeampi arvioida.

Scandicin Oulu Station -hotellissa kokoustekniikkaa ja aamiaisbuffet-aluetta on uusittu syksyn kokouskautta varten. Lisäksi kokoustaukotilaan kalusteita uusitaan.

– Moderni kokoustekniikka on nykyään tärkeässä roolissa kokouksissa ja tapahtumissa, kertoo viestintäpäällikkö Johanna Uimonen.

Päivi Penttilä pitää Oulun majoitustarjonnan tulevaisuusnäkymiä hyvinä. Esimerkeiksi hän nostaa torille rakennettavan hotellin ja lentokenttähotellin.

– Meillä on muitakin matkailun kehittämiseen liittyviä suunnitelmia, kuten Nallikarin uusi kaava sekä Vänmanninsaaren suunnitelmat, joissa on mahdollisuuksia lisätä majoituskapasiteettia. On hienoa, että majoituskapasiteetti kehittyy, koska se vaikuttaa alueen vetovoimaan.

Viimeisen kahden viikon ajan Radisson Blun hotellihuoneita on tyhjennetty kaikesta irtaimistosta.

Osa kalusteista uudistetaan tulevaa hotellia varten. Vanhoja kalusteita lahjoitetaan useaan eri kohteeseen.

– Henkilökunta on saanut ottaa mukaan vanhoja tavaroita, kuten tyynyjä ja peittoja, kertoo hotellinjohtaja Tarja Karvola.

Vuonna 1976 hotellissa aloittanut tarjoilija Paula Kinnunen siirtyy eläkkeelle Radissonin sulkemisen myötä. Hän kertoo, että työyhteisön hajaantuminen remontin ajaksi helpottaa hänen omaa luopumistaan työstä.

Kinnunen aikoo kuitenkin palata eläkkeeltä takaisin töihin, kun uudistettu Radisson Blu avaa ovensa 1.8.2020.

– Tämä on niin kiva työyhteisö, johon on kiva palata, sanoo Kinnunen.

Kinnunen on nähnyt pitkällä urallaan hotellin nousut ja laskut.

– On hienoa olla mukana vielä tämän historiallisen suuren remontin aikana.

Tarja Karvolan mukaan aina välillä nousee esiin, voisiko hotellin nimeksi palata Vaakuna. Näillä näkymin Vaakuna-nimi ei ole palaamassa viralliseen nimeen.

– Kansankielellähän se on aina Vaakuna, kertoo Karvola.