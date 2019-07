Torilla tapaavat ravimiehet kunnioittavat keskustelukumppaniaan: "Jokainen saakoon olla omassa uskossaan autuaallisia"

Oulun kauppatorilla Haaponiemen kahvilassa ovat paikat vähissä, vaikka kello lyö vasta aamuyhdeksää. Aurinkovarjoilla varustetulta terassilta kuuluu puheensorinaa. Sen perällä istuvasta kolmihenkisestä miesjoukosta kaikki nostavat katseensa. Yhden hymy nousee korviin asti.

– Tänne vaan istumaan, mies viittoo ja osoittaa sormellaan vapaata paikkaa. Hän on Tuuri Sankari, monitoimimies. Seurassa ovat Heikki Kärnä ja Matti Heikkinen. Kaikki ovat paljasjalkaisia oululaisia.



Kauppatorin kesäparlamentti kokoontuu kesällä torikahvilassa, sillä Kauppahalli on kiinni remontin vuoksi. Nopeasti käy ilmi, että Sankari on kyseisen torikahvilan entinen omistaja.



– Aloitin makkaranmyynnillä vuonna 1969. Saatoin myydä lauantaisin kolmensadan markan edestä makkaraa, Sankari kertoo. Siitä kehkeytyi kahvila.



Nyt Sankarin tytär Satu Haaponiemi pitää paikasta huolta. Torikahvilan valikoima on vaihtunut makkaroista leipomotuotteisiin. Satua ja hänen ruoantaitolaittoaan, erityisesti voileipiä ja pannukakkuja, kehutaan vuolaasti.



– Me käymme täällä joka päivä, Sankari kertoo.

Sovinnollisuutta kunnioitetaan

Normaalisti parlamenttiin kuuluu lähemmäs kolmekymmentä henkeä, mutta kesällä ihmisiä ripottelee paikalle omaan tahtiin. Miehet ovat tunteneet toisensa pitkään, jotkut 50 vuoden ajan. Joka aamu alkaa Sankarin horoskooppiluennalla. Sankari kehuu niiden ennustavan säätä tarkemmin kuin meteorologit. Samalla saa hauskuuttaa muita.



Sankari puhuu mielellään ja paljon. Heinäpäästä kotoisin oleva kauppias tietää torin kulttuurin: päivärytmin, asiakkaat ja keskusteluaiheet. Politiikasta ja uskonnosta puhutaan, mutta sovinnollisesti. Keskustelun liiallista sähköistymistä halutaan välttää.



– Ei täällä ruveta inttämään. Jokainen saakoon olla omassa uskossaan autuaallisia, Sankari toteaa.



– Meille on melkeinpä sama, pärjäävätkö perussuomalaiset tai vihreät. Me kartetaan niitä asioita, ettei tulisi erimielisyyksiä. Jotkut saattavat olla niin kiihkoja, Sankari sanoo.



– Jos kiihkoja tapaa, me koulutamme ne tavoille, hän lisää. Heikkinen remahtaa nauruun.

Rakkaus raveihin yhdistää

Miehien keskustelujen kestoaihe on ravit. Raveja harrastaa kolmentoista hengen ryhmä. Paikalla oleva Kärnä aloitti hevosharrastuksen 16-vuotiaana. Sankari rakastaa hevosia, ja hän heittäytyy lapsuuden muisteloihin.



– Tuolta asemalta ratsastettiin hevosella alta kymmenen ikäisenä. Isä ajoi työkärryillä ja minä tulin perässä. Kiikelissä uitettiin hevoset.



Myöhemmin Sankari talutti myyntitöidensä ohella poneja torilla, mistä lapset nauttivat. Hevosilla on ollut paikka läpi elämänkaaren.



Hevoset tosiaan ovat miesten intohimo. Niitä seurataan raveissa, televisiosta ja paikan päällä. Lisän tulevat toto-pelit. Lippuja rustataan ahkerasti. Poikkeuksen tekee Heikkinen, joka ei hevosista perusta. Hän kuitenkin kuuntelee ystäviä mielellään.



Sankari ja Kärnä kehuvat Suomen tunnetuimpien ravimiesten tulevan Heinäpäästä, Oulun eteläisimmästä kaupunginosasta.



Nämä miehet tunnetaan, torilla tai peleissä. Tuttuja kasvoja nousee terassille kahvien kanssa. Mies tervehti huolettomasti Sankaria, Kärnää ja Heikkistä.



– Täällä puhutaan hevosista ja raveista, Sankari huikkaa.



– Kuinkas muuten, vastaa mies.

Kesäparlamentti-juttusarjassa käymme kuuntelemassa, mistä Oulun seudun kahviloiden vakipöydissä puhutaan.