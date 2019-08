Toppilan siilotalot rakennuttaneen Kalevala Rakennuksen vastuuhenkilöille syytteitä törkeistä rikoksista

Oulun Toppilansaaressa sijaitsevien Siilo-talojen rakennuttajayrityksen Kalevala Rakennus Oy:n vastuuhenkilöitä vastaan on nostettu syytteitä.



Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä on päättänyt syyttää kolmea vastuuhenkilöä törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä petoksesta.

Syytteet liittyvät Siilo-talojen rakentamisen rahoitukseen.

Yksi syytteen saaneista on Kaleva Rakennus Oy:n toimitusjohtajana toiminut Timo Antero Korhonen. Toinen on hallituksen puheenjohtajana toiminut Veli Matti Johannes Paasovaara.

Kolmas syytteen saanut henkilö ei ole ollut yhtiön hallintoelinten jäsenistössä, mutta syyttäjän käsityksen mukaan hän on käyttänyt osaltaan yhtiössä todellista määräys- ja päätösvaltaa.

Viime keväänä alkaneessa syyteharkinnassa on edelleen viisi muuta rikoksista epäiltyä henkilöä. Heidän osaltaan syyttäjä päättää lähiaikoina, nostaako hän syytteitä. Heitä on epäilty osallisuudesta samoihin tekoihin kuin mistä syyttäjä on nyt nostanut syytteitä.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin.

Vyyhdessä nostettuja syytteitä käsitellään Oulun käräjäoikeudessa ajankohtana, jonka tuomioistuin päättää myöhemmin.

Rikoslain mukaan sekä törkeästä kirjanpitorikoksesta että törkeästä petoksesta voi kummastakin saada vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Kalevala Rakennus perustettiin vuonna 2012. Se toimi perustajaurakoitsijana asunto-osakeyhtiömuotoisissa saneeraus- ja uudisrakentamiskohteissa Oulussa ja Helsingissä.

Yhtiö meni kurssiin keväällä 2016. Käräjäoikeuden konkurssia koskevan päätöksen mukaan yhtiöllä oli tuolloin velkaa yhteensä noin 37 miljoonaa euroa.