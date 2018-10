Toppilan Pitkänmöljäntien varresta vedettiin tyrnipensaita sileäksi – "Nyt on pettymys suuri"

Kyllä harmittaa. Se istutusalue on ollut yksi Oulun onnistuneimmista, mukava katsella ja alueelle nappivalinta. Sinne rantaan on tehty joku outo pengerrys ja risukkoa on pitkin polkuja. Mitä siellä ”parannetaan”? Se on ollut yksi ulkoilun helmistä jo monta vuotta. Sellaisenaan aivan hyvä.