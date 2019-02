Tom Jones tulee ensimmäistä kertaa Ouluun – konsertoi elokuussa Club Teatrialla

Tom Jones saapuu loppukesästä Suomeen ja vierailee Oulussa ensimmäistä kertaa pitkän uransa aikana. Walesin tiikeri nähdään Club Teatrialla lauantaina 3.8.2019.



Sir Tom Jones, 78, on uransa aikana tehnyt runsaasti hittejä kuten esimerkiksi Sexbomb ja If I Only Knew. Uusien menestyskappaleiden lisäksi Tom Jonesin ohjelmistoon kuuluvat edelleen vanhat klassikot kuten vuoden 1965 läpimurtosingle It's Not Unusual ja Delilah.

Tom Jones on esiintynyt Suomessa lukuisia kertoja. Viimeksi hän keikkali Suomessa vuonna 2016. Viime vuonna artistin piti esiintyä Turussa, mutta konsertti jouduttiin perumaan sairastumisen vuoksi.

Liput konserttiin tulevat myyntiin torstaina 28.2.