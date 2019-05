Toinen hakukerta toi intendentin viran – Maija Perola aloittaa työt Oulu Sinfoniassa elokuun alussa

Oulun Musiikkijuhlat jättävä Maija Perola aloittaa työt Oulu Sinfoniassa elokuun alussa.

Oulun Musiikkijuhlien toimitusjohtaja, kasvatustieteen maisteri Maija Perola on valittu Oulu Sinfonian uudeksi intendentiksi. Hän aloittaa virassaan elokuun alussa.

– Olen työskennellyt jo yli 15 vuotta Oulun Musiikkijuhlilla ja on mielekästä siirtyä tässä vaiheessa suurempaan organisaatioon, sähköpostilla Perusta tavoitettu Perola sanoo.

Kulttuurijohtaja Samu Forsblomin tekemässä valinnassa painottui Perolan erityisen hyvä kokemus vaativien kulttuurituotantojen suunnittelusta ja johtamisesta.

Myös orkesterin henkilökunnalla oli mahdollisuus antaa lausunto hakijoista. Intendentti vastaa erityisesti talous- ja henkilöstöjohtamisesta sekä konserttituotantojen suunnitteluprosessista yhdessä taiteellisten vastuuhenkilöiden kanssa.

– Ennen muutoksia on tärkeää tutustua organisaatioon sekä ylikapellimestarin ja henkilöstön ajatuksiin. Tärkein tehtävä on luoda mahdollisimman hyvä työ- ja toimintaympäristö orkesterin taiteelliselle kehittymiselle, Perola linjaa.

– Toivon, että pystymme luomaan kiinnostavan ohjelmiston ja positiivisen ilmapiirin koko työyhteisön kesken. Orkesterilla on oltava yhteinen päämäärä ja kaikilla työyhteisön jäsenillä tulisi olla tunne olevansa osa taiteellista prosessia ja kehitystä.

Perola vastaa intendenttinä myös keskeisistä orkesterin sidosryhmäsuhteista ja yleisötyön suunnittelusta yhdessä tiiminsä kanssa.

– On merkittävää säilyttää laadukas kausikonserttisarja ja uskollisten kausikorttiasiakkaiden lisäksi pyrkiä löytämään myös uusia sitoutuneita asiakkaita, jotka muodostavat tärkeän viiteryhmän orkesterille. Olennaista on dialogi yleisön kanssa. Yleisöä varten orkesteri on olemassa.

Yli 15 vuotta Oulun Musiikkijuhlilla työskennellyt Perola jättää taakseen pienen, mutta hyvään iskuun päässeen festivaaliorganisaation.

– Festivaali täyttää maaliskuussa 30 vuotta ja keskeisen ohjelmiston osalta ollaan suunnittelussa jo pitkällä.

Oulu Sinfonian intendentin tehtävä laitettiin hakuun alkuvuodesta, kun vuodesta 2009 intendenttinä toiminut Leena Pälli ilmoitti jättävänsä tehtävän.

Maija Perola oli mukana jo Pällin valintaan päättyneessä edellisessä intendentin hakuprosessissa.

Oulun kulttuurilautakunta päätti marraskuussa 2008 ottaa viisi Oulu Sinfonian intendentiksi hakenutta haastatteluihin, jotka järjestettiin marraskuun lopussa. Juuri ennen haastattelujen aloittamista lautakunta lisäsi finalistien joukkoon vielä Perolan.

Tänä keväänä loppuvaiheen haastatteluihin kutsuttiin Perolan lisäksi radion sinfoniaorkesterin vt. apulaisintendentti Aino Kurki sekä Kiimingistä kotoisin oleva Master of Music, ooppera- ja konserttisolisti Virpi Räisänen.

Kurki vetäytyi rekrytointiprosessista ennen toisen vaiheen haastattelua.